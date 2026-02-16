Espana agencias

Mañueco propone un paquete de ayudas para afectados por las crecidas en Castilla y León

Valverde del Majano (Segovia), 16 feb (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha planteado este lunes un paquete de medidas de apoyo a agricultores, ganaderos, particulares y ayuntamientos afectados por el reciente episodio de crecidas de ríos de la comunidad.

Durante su visita a una empresa del polígono industrial del municipio segoviano de Valverde del Majano, Mañueco ha explicado que las ayudas deben llegar a donde no lo hagan los seguros, mientras que en el caso de las infraestructuras municipales afectadas ha ofrecido financiación y maquinaria para acometer las obras.

A este respecto, el PP ha pedido a las confederaciones hidrográficas una mayor limpieza de cauces y permitir que otras administraciones puedan contribuir a ello, además de mejorar los protocolos de desembalse para que sean eficaces, más la ejecución de obras pendientes y una nueva planificación de infraestructuras de almacenamiento de agua de invierno para asegurar los regadíos.

Además, Mañueco ha anunciado que el proyecto para impulsar 1.400 hectáreas de suelo industrial en polígonos de todas las provincias, actualmente en marcha, se va a ver ampliado hasta las 2.600 hectáreas para fomentar la implantación de empresas, la creación de empleo y la consolidación de población. EFE

