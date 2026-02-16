Loic Meillard, nuevo campeón olímpico de eslalon; Salarich acaba decimonoveno

Bormio (Italia), 16 feb (EFE).- El suizo Loic Meillard se proclamó campeón olímpico de eslalon de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) al ganar la prueba disputada este lunes en Bormio, en la que el catalán Quim Salarich, el único español participante, concluyó decimonoveno.

Meillard, de 29 años, que el curso pasado se había proclamado campeón mundial de la disciplina, logró este lunes el triunfo más importante de su carrera al cubrir los dos recorridos en la pista Stelvio de Bormio en un minuto, 53 segundos y 61 centésimas, 35 menos que el austriaco Fabio Gstrein, que acabó segundo.

El noruego Henrik Kristoffersen, que finalizó a un segundo y trece centésimas, capturó la medalla de bronce.

Salarich, nacido en Vic (Barcelona) hace 32 años, el varón que mejores resultados ha logrado para España en la Copa del Mundo de esquí alpino desde la época de Francisco Fernández Ochoa, el mítico 'Paquito' -único campeón olímpico invernal español de toda la historia, de eslalon, en los Juegos de Sapporo'72, en Japón-, marcó un crono de un minuto, 58 segundos y 18 centésimas, avanzó dos puestos entre mangas, y acabó decimonoveno, a cuatro segundos y 18 centésimas del flamante campeón olímpico.

Meillard sucede en el historial de la prueba al francés Clemente Noel, que era séptimo tras la primera manga y se salió de recorrido tras la segunda, al igual que el noruego Atle Lie McGrath, que lideraba la prueba tras la primera bajada. EFE