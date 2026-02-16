Espana agencias

Liverpool e Independiente Medellín apuntan a la Libertadores para cambiar la pisada

Guardar

Montevideo, 16 feb (EFE).- El uruguayo Liverpool y el colombiano Independiente Medellín se pondrán cara a cara este martes en un duelo de Copa Libertadores en el que buscarán cambiar la pisada tras los malos resultados obtenidos en el plano local.

Desde las 21:30 hora local (00:30 GMT del miércoles), el estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo será testigo de los primeros 90 minutos de una serie de 180 que se definirá la próxima semana en el Atanasio Gilardot de Medellín.

Liverpool afrontará el partido golpeado por la derrota que sufrió este viernes en la segunda fecha del Torneo Apertura uruguayo. El Negriazul cayó por 1-2 ante Defensor Sporting y, en este momento, ocupa el octavo lugar de la clasificación.

Más allá de esto, el entrenador Camilo Speranza apostaría por un once similar al jugó dicho encuentro, teniendo en cuenta que lo hizo con la mayoría de titulares.

Así, el equipo titular del Negriazul sería con Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain o Agustín Cayetano, Diego Romero; Matías Mir, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera; Ramiro Degregorio y Facundo Barcelo o Renzo Machado.

La plantilla también contará con los experimentados exfutbolistas de Nacional Federico Martínez, Ruben Bentancourt y Diego Zabala, aunque no tendrá a Kevin Amaro, habitualmente convocado por Marcelo Bielsa para defender a la selección uruguaya.

Del otro lado, Independiente Medellín afrontará el duelo de Libertadores en un momento en el que ocupa el decimosexto lugar del Torneo Apertura colombiano, tras haber ganado apenas un partido de los siete que jugó.

De hecho, este fin de semana igualó 1-1 en casa ante Deportivo Pereira y dejó pasar de esa forma la posibilidad de encadenar su segunda victoria consecutiva.

Para el encuentro en Uruguay, el entrenador Alejandro Restrepo podría apostar por un once con Eder Chaux; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, Malcom Palacios; Alexis Serna, Hayen Palacios o Halam Loboa, John Montaño, Didier Moreno, Frank Fabra o Francisco Chaverra; Francisco Fydriszewski y Diego Moreno o John Montaño.

De esta forma, uruguayos y colombianos jugarán su primer duelo oficial internacional de la temporada 2026, en el que buscarán una victoria para afrontar con tranquilidad la revancha.

El ganador de la serie avanzará a la tercera fase de la Copa Libertadores y allí se medirá con el ganador de la serie que disputarán el uruguayo Juventud y el paraguayo Guaraní. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El 79,5 % de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial

Infobae

El Gobierno presenta mañana su propuesta para declarar la anguila en peligro de extinción

Infobae

Investigado el conductor de un autobús escolar por cuadruplicar la tasa de alcohol

Infobae

España Crece movilizará 23.000 millones para 15.000 viviendas anuales de renta asequible

Infobae

El PP afirma que sobra ruido y falta "trabajo serio" en las negociaciones en Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

ECONOMÍA

Pedro Sánchez carga contra la

Pedro Sánchez carga contra la patronal por oponerse a subir el salario mínimo: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid