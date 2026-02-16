Espana agencias

Listado de los nuevos restaurantes galardonados en la Guía Repsol de 2026

Tarragona, 16 feb (EFE).- Los restaurantes A Tafona, de Santiago de Compostela; Ramón Freixa Atelier, de Madrid, y Voro, de Capdepera (Mallorca) han sido distinguidos con 3 Soles, la más alta calificación en el Guía Repsol 2026.

Con el lema ‘Sigamos probando cosas nuevas’, la gala de la Guía Repsol en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, ha premiado a los mejores chefs y restaurantes del país.

Con las nuevas incorporaciones de esta edición, ya son un total de 808 los restaurantes distinguidos con Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol.

Este es el listado de los nuevos restaurantes galardonados en la Guía Repsol 2026:

Tres Soles

A Tafona. Santiago de Compostela (A Coruña).

Ramón Freixa Atelier. Madrid.

Voro. Capdepera (Mallorca).

Dos Soles

Barahonda. Yecla (Murcia).

Bascoat. Madrid

Callizo. Ainsa-Sobrarbe (Huesca).

Dos Palillos. Barcelona.

Dromo. Badajoz.

Fierro. Valencia.

La Bicicleta. Entrambasaguas (Cantabria).

Mesón Sabor Andaluz. Alcalá del Valle (Cádiz).

San Hô. Adeje (Tenerife).

Smoked Room. Madrid.

Vandelvira. Baeza (Jaén).

Un Sol

2 Estaciones. Valencia.

539, Plats Forts. Puigcerdá (Girona).

Alberte. Vigo (Pontevedra).

Amar Barcelona. Barcelona.

Aquiara. Ciutadella (Menorca).

Arrope. Rueda (Valladolid).

Asador Nicolás. Tolosa (Gipuzkoa).

Ausiàs. Pedreguer (Alicante).

Back. Marbella (Málaga).

Bancal. Madrid.

Baudilio. Valderrobres (Teruel).

Besta. Barcelona.

Blossom. Málaga.

Cervus. Reus (Tarragona).

Cocina Cabal. Oviedo (Asturias).

Cráter Identidad Canaria. Adeje (Tenerife).

Desborre. Madrid.

Dvisi. Palamós (Girona).

El Bar Old School Food. Mérida (Badajoz).

El Bar Valladolid. Valladolid.

El Baret Wine Bar. Murcia.

El de Alberto. A Coruña.

El Paladar by Zuriñe García. Portugalete (Bizkaia).

El Portal de Albarracín. Albarracín (Teruel).

Eldelmar. Barcelona.

Emi. Madrid.

Erre Que Erre. Ibi (Alicante).

Farigola & Menta. Torrent (Valencia).

Fontané. Sant Julià de Ramis (Girona).

Galino Pueyo. Tardienta (Huesca).

Gunnen. A Coruña.

Halconeras de Sancho IV. Funes (Navarra).

Haydée by Víctor Suárez. La Orotava (Tenerife).

Hispano 1926. Murcia.

Itzuli. Donostia (Gipuzkoa).

Kinu Sevilla. Sevilla.

La Carboná. Jerez de la Frontera (Cádiz).

La Casa de los Abuelos. Jumilla (Murcia).

Lilium. Arrecife (Lanzarote).

Los 33. Madrid.

Marangels. Sant Gregori (Girona).

Mare. Cádiz.

Marna. Pontevedra.

Miguel González. Ourense.

Moderna Tradición. Logroño (La Rioja).

Moral. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).

Narbasu. Piloña (Asturias).

Nardi. Hervás (Cáceres).

O Secadeiro. Outes (A Coruña).

Otoro Jukusei. Madrid.

Pascua. Salamanca.

Prodigi. Barcelona.

Promesa. Málaga.

Quintaforca. Nulles (Tarragona).

Ramón Freixa Tradición. Madrid.

Reina XIV. La Granja de San Ildefonso (Segovia).

Revés Bistro. Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria).

Simposio. San Antonio de Benagéber (Valencia).

Sisè. Lleida.

Snob Cocktail&Food. Pamplona-Iruña (Navarra).

Sukaldean Aitor Santamaria. Donostia (Gipuzkoa).

Sutan. Hondarribia (Gipuzkoa).

Tierra y Vino. Samaniego (Araba).

Tragatá Málaga. Málaga.

Trèsde. Madrid.

Troqué. Adeje (Tenerife).

Veratus. Jarandilla de la Vera (Cáceres).

Vértigo. Sober (Lugo).

Ibaya. Canillo (Principado De Andorra)

EFE

1012190

cll-dpj/ram

