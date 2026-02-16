La explosión de Ederson

Roma, 16 feb (EFE).- Las bajas del italiano Giacomo Raspadori y el belga Charles De Ketelaere dejan tocada la ofensiva del Atalanta para los dieciseisavos de final de Liga de Campeones, una eliminatoria para la que se posiciona como máxima figura el brasileño Ederson, sobresaliente esta campaña y goleador en el partido más reciente.

Pierde Raffaele Palladino pólvora arriba, pero mantiene su eje en el centro del campo. El centrocampista por excelencia en Bérgamo (norte), ha explotado definitivamente con 26 años. Quizá con un trabajo menos vistoso, sobre todo para la estadística, pero decisivo para que el Atalanta funcione.

Su función va mucho más allá de los goles y asistencias. Es un jugador que se encarga de la salida de balón de la 'Dea'. Capaz de romper líneas en conducción o con criterio en la elección del pase. Imprescindible, sobre todo, en fase defensiva, como contención en el carril central.

Ya bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini era un jugador clave, pero ha sido ahora cuando ha dado un paso más al frente para hacerse con las riendas del equipo, para asumir los galones y el liderazgo de un equipo que tiene abiertos tres frentes para este final de temporada.

Porque tras un inicio trastabillado que acabó con la destitución del croata Ivan Juric como técnico, la 'Dea' está ahora en plena pelea por los puestos europeos, incluyendo los puestos de Liga de Campeones que tiene solo a 5 unidades. Es, además, semifinalista de la Copa Italia, trofeo que se le resistió en la final de 2024 y tiene la oportunidad de volver a los octavos de final de la 'Champions', ronda en la que no está presente desde hace 5 años, en la temporada 2020-21.

Dolorosa fue la eliminación la pasada campaña en esta misma ronda, los 'play-off' de dieciseisavos de final. Porque después de rozar la clasificación directa, quedó eliminado por el Brujas después de fallar un penalti en la vuelta que pudo cambiarlo todo. Lo erró el nigeriano Ademola Lookman, jugador del Atlético de Madrid, en un episodio que provocó una guerra abierta entre técnico y futbolista que complicó la relación de este último con el club bergamasco.

El mismo camino siguió este año la 'Dea'. Hasta la última jornada entre los ocho primeros, pero una derrota ante un rival inferior como el Real Union Saint-Gilloise provocó su caída a estos 'play-off' en los que ahora se mide al Dortmund sin dos de sus jugadores más importantes arriba: Raspadori, lesionado del bícpes femoral de su piernza izquierda; y De Keteleaere, recientemente operado del menisco en su rodilla derecha.

Por eso Ederson, titular indiscutible, tendrá que dar un paso al frente para liderar a los suyos territorio rival, ante el muro amarillo. Marcó en la última jornada el brasileño su primer tanto de la temporada. Fue desde los once metros, en la victoria ante el Lazio. Otra diana lleva en Liga de Campeones, en la goleada a domicilio ante el Eintratch de Fráncfort. EFE