Espana agencias

José Luis Martínez Almeida galardonado con el Premio Especial del Jurado María de Villota

Guardar

Madrid, 16 feb (EFE).- José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha sido galardonado con el Premio Especial del Jurado María de Villota y se suma a los ya galardonados José María Olazábal, Edurne Pasaban, Alex Palou, Vicente del Bosque y Paula Leitón para la presente edición.

El Jurado de los Premios María de Villota ha valorado el compromiso del alcalde con el deporte en su ciudad además de destacar la sensibilidad y solidaridad con la acción social que presiden las acciones de Martínez Almeida.

En diciembre ya se anunció a José María Olazábal, Edurne Pasaban, Alex Palou, Vicente del Bosque y Paula Leitón como galardonados.

Los premios reconocen a Palou por "haber hecho historia en el IndyCar" con cuatro títulos y la reciente victoria de las 500 millas de Indianápolis; a Leitón por su "carrera deportiva excepcional" con medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el oro en los de París.

Vicente del Bosque ha sido galardonado por su "extraordinaria carrera deportiva tanto como futbolista como por su papel como seleccionador nacional de España y entrenador del Real Madrid; a Pasaban por ser la primera mujer del mundo en conquistar los 14 ochomiles en 2010 y a Olazábal por "toda una vida dedicada al golf" donde destacan sus dos Máster de Augusta o las 4 Ryder Cup.

El palmarés de los Premios María de Villota ha acumulado desde su fundación en 2014 a una multitud de grandes personalidades del deporte en nuestro país, lo que representa un homenaje a la historia del deporte contemporáneo.

Deportistas como Rafa Nadal, Marc Márquez, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Carolina Marín, Carlos Sainz, Ruth Beitia o María Pérez son algunos de los que han sido distinguidos con estos premios durante sus do0ce años de historia.

El jurado de estos premios esta presidido por el extenista español Javier Martí y lo conforman varios deportistas históricos como lo son José Luis Llorente, Jota Abril, Raúl Chapado, Hernán Auguste; Iñigo Jofre, Pedro Pérez, Manuel Martín, Marina Hernanz, Alfonso Jiménez, Virginia Ruano, Emilio Sánchez Vicario, Javier Arenzana, Jacobo Beltrán, Lola Fernández Ochoa y Emilio de Villota.

La entrega de los premios se celebrará el próximo martes 24 de febrero en la sede del Comité Olímpico Español, después de que se aplazase la gala prevista para el pasado 19 de enero, en señal de duelo y respeto tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno de Aragón mantiene activado el plan de inundaciones por la crecida del Ebro

Infobae

El Fiscal descarta delitos contra patrimonio y publicidad engañosa en el festival Icónica

Infobae

La hostelería tacha de "injerencia" el acuerdo del Gobierno y sindicatos para subir el SMI

Infobae

Funcas advierte de la falta de renovación en la afiliación sindical, que cae al 12 %

Infobae

El Govern estudia un complemento salarial para evitar que los jueces se vayan de Cataluña

El Govern estudia un complemento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia 23.000 millones para

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid