Espana agencias

Hoy será noticia. Martes, 17 de febrero

Guardar

SALARIO MÍNIMO

El Consejo de Ministros aprueba la subida de 37 euros mensuales del SMI

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprueba este martes la subida de 37 euros mensuales del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, un día después de la firma del acuerdo con los sindicatos, del que se ha quedado fuera la patronal.

El acuerdo elevará el sueldo base a 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas.

CONSTITUCIÓN CONGRESO

Los reyes conmemoran en el Congreso la Constitución del 78, la más longeva de España

Madrid (EFE).- El hemiciclo del Congreso acoge este martes el acto institucional, presidido por los reyes, para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

Los reyes inaugurarán en la cámara baja, así mismo, la exposición ‘La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva, organizada junto al Ministerio de la Presidencia y la Agencia EFE

SEGURIDAD FERROVIARIA

Las operadoras podrían reanudar este martes el servicio de alta velocidad Madrid-Sevilla

Madrid (EFE).- El gestor ferroviario, Adif, ha finalizado ya la reparación de la infraestructura en Adamuz (Córdoba) y ha puesto las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para realizar las pruebas oportunas con el objetivo de reanudar el servicio comercial de alta velocidad Madrid-Sevilla "próximamente",informaron ayer fuentes del Ministerio de Transportes.

Serán las operadoras quienes decidan la fecha para reanudar el servicio de alta velocidad entre ambos puntos -suspendido desde hace casi un mes por el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que causó la muerte de 46 personas-, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que la línea podría retomar sus operaciones entre este martes y el miércoles.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Aagesen convoca la mesa social de pobreza energética en su día europeo

Madrid (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha convocado este martes la mesa social de pobreza energética precisamente en la jornada que celebra el día europeo de la Lucha contra la Pobreza Energética.

La agenda de la ministra recoge esta reunión, que se celebrará a las 11 horas en la propia sede del ministerio, en el complejo de Nuevos Ministerios en Madrid.

POLÍTICA RELIGIÓN

El Congreso debate una propuesta de Vox para prohibir velos y burkas en el espacio público

Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka, a la que el PP ya ha avanzado que dará respaldo.

Según el texto presentado por Vox, el uso de vestuario como el nicab o el burka tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón", además de representar "un grave riesgo para la seguridad".

EL TIEMPO

Tiempo anticiclónico en general salvo lluvias en el extremo norte peninsular

Madrid (EFE).- Este martes predominará el tiempo anticiclónico en la mayor parte de España, pero el paso de frentes dejará precipitaciones en el extremo norte peninsular, donde podrán registrarse acumulados importantes, con nevadas acotadas al Pirineo a partir de los 1.300 metros y heladas débiles en esa misma zona, mientras que la calima persistirá en Canarias.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones en Galicia, entorno pirenaico y área cantábrica, donde puede haber acumulados importantes a primeras horas del día, lluvias que tenderán a cesar largo del día.

TIEMPO BORRASCA

La Junta activa este martes el 'Plan Andalucía Actúa' para reparar los daños del temporal

Almería (EFE).- El Gobierno andaluz presentará este martes las "primeras líneas prioritarias y urgentes" del denominado 'Plan Andalucía Actúa', un paquete de medidas de choque diseñado para "arreglar lo que más prisa corre" tras el paso de un temporal inédito que ha dejado daños "lamentablemente cuantiosos" en la comunidad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, avanzó ayer que el Ejecutivo autonómico va a aprovechar la tregua meteorológica de esta semana para "acelerar todo el trabajo en materia de evaluación de daños" y comenzar de inmediato la reconstrucción de las infraestructuras públicas que han quedado "muy tocadas" por las lluvias torrenciales y el viento.

JAIME BAYLY

El peruano Jaime Bayly presenta su novela 'Los golpistas'

Madrid - Tras novelar el enfrentamiento entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa en 'Los genios', el escritor peruano Jaime Bayly presenta este martes en rueda de prensa su novela 'Los golpistas'.

Novela, que recrea los tres turbulentos días de 2002 en que Hugo Chávez perdió el poder en Venezuela y el papel jugado por la Cuba de Fidel Castro.

EFE

plv

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mañueco ampliará a los 40 años la ayuda a vivienda joven y cifra en 15 millones la matrícula universitaria gratis

Fernández Mañueco adelanta nuevas medidas para impulsar la emancipación y el acceso a la universidad en Castilla y León, incluyendo la extensión de apoyos residenciales hasta los 40 años y la exención del pago del primer curso universitario

Mañueco ampliará a los 40

PP pide la comparecencia de todo el Gobierno para que explique la devolución de fondos europeos y su falta de ejecución

El principal partido de la oposición exige a los ministros explicar, uno por uno, los bajos niveles de uso de partidas europeas, el recorte en proyectos clave y la supuesta renuncia a inversiones estratégicas tras reproches del Tribunal de Cuentas Europeo

PP pide la comparecencia de

El temporal afecta al suministro de agua en 33 pueblos andaluces y a 60.000 vecinos

Infobae

Un grafiti con la imagen de Bad Bunny reivindica en Barcelona la paz frente a Trump

Infobae

Brignone lidera el gigante; Shiffrin es séptima tras la primera manga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco fallecidos en el incendio

Cinco fallecidos en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027