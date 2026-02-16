Hoy será noticia. Martes, 17 de febrero

SALARIO MÍNIMO

El Consejo de Ministros aprueba la subida de 37 euros mensuales del SMI

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprueba este martes la subida de 37 euros mensuales del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, un día después de la firma del acuerdo con los sindicatos, del que se ha quedado fuera la patronal.

El acuerdo elevará el sueldo base a 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas.

CONSTITUCIÓN CONGRESO

Los reyes conmemoran en el Congreso la Constitución del 78, la más longeva de España

Madrid (EFE).- El hemiciclo del Congreso acoge este martes el acto institucional, presidido por los reyes, para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

Los reyes inaugurarán en la cámara baja, así mismo, la exposición ‘La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva, organizada junto al Ministerio de la Presidencia y la Agencia EFE

SEGURIDAD FERROVIARIA

Las operadoras podrían reanudar este martes el servicio de alta velocidad Madrid-Sevilla

Madrid (EFE).- El gestor ferroviario, Adif, ha finalizado ya la reparación de la infraestructura en Adamuz (Córdoba) y ha puesto las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para realizar las pruebas oportunas con el objetivo de reanudar el servicio comercial de alta velocidad Madrid-Sevilla "próximamente",informaron ayer fuentes del Ministerio de Transportes.

Serán las operadoras quienes decidan la fecha para reanudar el servicio de alta velocidad entre ambos puntos -suspendido desde hace casi un mes por el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que causó la muerte de 46 personas-, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que la línea podría retomar sus operaciones entre este martes y el miércoles.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Aagesen convoca la mesa social de pobreza energética en su día europeo

Madrid (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha convocado este martes la mesa social de pobreza energética precisamente en la jornada que celebra el día europeo de la Lucha contra la Pobreza Energética.

La agenda de la ministra recoge esta reunión, que se celebrará a las 11 horas en la propia sede del ministerio, en el complejo de Nuevos Ministerios en Madrid.

POLÍTICA RELIGIÓN

El Congreso debate una propuesta de Vox para prohibir velos y burkas en el espacio público

Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka, a la que el PP ya ha avanzado que dará respaldo.

Según el texto presentado por Vox, el uso de vestuario como el nicab o el burka tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón", además de representar "un grave riesgo para la seguridad".

EL TIEMPO

Tiempo anticiclónico en general salvo lluvias en el extremo norte peninsular

Madrid (EFE).- Este martes predominará el tiempo anticiclónico en la mayor parte de España, pero el paso de frentes dejará precipitaciones en el extremo norte peninsular, donde podrán registrarse acumulados importantes, con nevadas acotadas al Pirineo a partir de los 1.300 metros y heladas débiles en esa misma zona, mientras que la calima persistirá en Canarias.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones en Galicia, entorno pirenaico y área cantábrica, donde puede haber acumulados importantes a primeras horas del día, lluvias que tenderán a cesar largo del día.

TIEMPO BORRASCA

La Junta activa este martes el 'Plan Andalucía Actúa' para reparar los daños del temporal

Almería (EFE).- El Gobierno andaluz presentará este martes las "primeras líneas prioritarias y urgentes" del denominado 'Plan Andalucía Actúa', un paquete de medidas de choque diseñado para "arreglar lo que más prisa corre" tras el paso de un temporal inédito que ha dejado daños "lamentablemente cuantiosos" en la comunidad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, avanzó ayer que el Ejecutivo autonómico va a aprovechar la tregua meteorológica de esta semana para "acelerar todo el trabajo en materia de evaluación de daños" y comenzar de inmediato la reconstrucción de las infraestructuras públicas que han quedado "muy tocadas" por las lluvias torrenciales y el viento.

JAIME BAYLY

El peruano Jaime Bayly presenta su novela 'Los golpistas'

Madrid - Tras novelar el enfrentamiento entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa en 'Los genios', el escritor peruano Jaime Bayly presenta este martes en rueda de prensa su novela 'Los golpistas'.

Novela, que recrea los tres turbulentos días de 2002 en que Hugo Chávez perdió el poder en Venezuela y el papel jugado por la Cuba de Fidel Castro.

