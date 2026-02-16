El VAR hizo 159 correcciones en 396 partidos en competiciones de clubes esta temporada

Madrid, 16 feb (EFE).- El VAR hizo 159 correcciones en 396 partidos de competiciones de clubes de la UEFA, el 68 % de ellas relativas a goles, en lo que va de la presente temporada, en la que se han producido 1.080 intervenciones del sistema hasta la fecha.

Según los datos presentados por la UEFA, un 8 % de las correcciones se refirió a tarjetas rojas por conducta violenta, faltas y ocasiones manifiestas de gol, y un 24 % a situaciones de fuera de juego, manos o faltas en ataque.

Cada 3.6 partidos se ha hecho una revisión en el campo y tras estas revisiones se han resuelto 103 correcciones y 56 factuales, con 8 confirmaciones de la decisión arbitral después de la revisión.

Por competiciones, en 144 partidos de la Liga de Campeones y de la Liga Europa se han realizado 67 correcciones en la primera y 59 en la segunda y en 108 partidos de la Liga Conferencia se han concretado 33 correcciones.

En la Liga de Campeones ha habido 0.47 intervenciones del VAR por partido, en la Liga Europa 0.40 y en la Liga Conferencia 0.31.

La evolución del VAR señala que en la temporada actual ha actuado un total de 1.080 veces, frente a las 56 que hizo en la temporada 2018-19 cuando se empezó a utilizar.

En la 2019-2020 se empleó 186 veces; en la 2020-2021, 263; en la 2021-2022, 633; en la 2022-2023, 533; en la 2023-2024, 795 y en la 2024-2025, un total de 1.203.

El tiempo efectivo de juego en total se sitúa en 55:27 minutos en todas las competiciones, con una cifra de 55:22 en la "Champions", 55:52 en la Liga Conferencia y 55.07 en la Liga Europa.

En la primera se han cometido 22.61 faltas por partido (3.84 amarillas y 0.22 rojas); en la Liga Europa 25.06 (4.39 amarillas y 0.23 rojas) y en la Liga Conferencia 24.35 (4.66 amarillas y 0.21 rojas).

En la Liga de Campeones ha habido 0.40 penaltis por partido, en la Liga Europa 0.34 y en la Liga Conferencia

La UEFA destacó que con la campaña "Be a referee", dirigida a captar nuevos árbitros, se ha pasado de 234.009 árbitros en 2022 antes de su lanzamiento a 305.136 en agosto de 2025. En dos años hay 48.932 árbitros más.

Actualmente en la categoría élite hay 35 hombres y 19 mujeres, en la categoría "first" 62 hombres y 53 mujeres y en la categoría "second" 196 hombres y 73 mujeres.

En total hay 675 asistentes, 137 VAR, 269 observadores y 37 instructores. EFE