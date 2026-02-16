El sorteo sonríe a Sabadell y Terrassa; reto mayúsculo del CN Barcelona ante el Radnicki

Barcelona, 16 feb (EFE).- El KEIO Sabadell eludió a todos los líderes de la primera fase de la Eurocopa, mientras que el CN Terrassa esquivó a los mejores terceros procedentes de la Liga de Campeones, lo que dibuja un emparejamiento favorable para ambos frente al Sabac Elixir serbio y el Oradea rumano, respectivamente, en los octavos de final de la Eurocopa.

Distinta suerte corrió el CN Barcelona, que quedó emparejado con el subcampeón de la última edición, el Radnicki, uno de los máximos aspirantes al título, respaldado por una plantilla repleta de campeones olímpicos y continentales, en la que se presume como la eliminatoria más exigente para los representantes españoles.

El conjunto serbio presenta un bloque de enorme jerarquía, con jugadores de la talla de Strahinja Rasovic y Nikola Jaksic, junto a dos leyendas como Dusko Pijetlovic y Andrija Prlainovic, además del talento del griego Angelos Vlahopulos y otras piezas de primer nivel.

Sin embargo, pese a sumar diez puntos, más que los nueve con los que Novi Beograd y el Hannover lograron el pase a cuartos de final, las dos derrotas frente al Olympiacos y en la piscina del Mladost acabaron por condenar sus aspiraciones.

De este modo, el conjunto balcánico, que entre 2022 y 2025 ha perdido tres finales, la última ante el Pro Recco en la final de la Eurocopa (12-9), se erige ahora en la primera gran piedra en el camino del bicampeón de esta misma competición.

Los cenebistas, que tenían en su mano cerrar la fase como líderes del Grupo B, se desplomaron en casa ante el Szolnoki húngaro (10-14) y su ilusión se cruzará con un gigante en una eliminatoria con la ida en tierras serbias y la vuelta en la Nova Escullera, con horarios aún pendientes de confirmación.

Por su parte, el Sabadell, procedente de la fase de grupos de la Liga de Campeones, ha evitado a todos los primeros clasificados, como el Jug Dubrovnik, campeón de la Eurocopa en 2024, y se medirá al Šabac Elixir, con el partido de ida en Can Llong.

El único precedente entre ambos equipos se remonta a la pasada temporada, en la fase previa de la Liga de Campeones, cuando el conjunto que dirige Quim Colet se impuso con claridad por 14-9.

En cuanto al Terrassa, que también podía haberse cruzado con rivales de entidad procedentes de la 'Champions' como el Marsella o el Jadran Herceg Novi, ha quedado emparejado con el Oradea rumano, el peor tercero de la liguilla continental, con tres puntos de 18 posibles.

La ida se disputará en Rumanía y la vuelta en el Àrea Olímpica, donde el cuadro que dirige Sergi Mora buscarán prolongar una trayectoria que ya mejora la del curso pasado, cuando no sumaron ningún punto en la fase de clasificación y quedaron eliminados de inicio.

Completan los cruces de octavos el Panathinaikos, que se medirá al Jadran Herceg Novi, donde milita Fran Valera; el duelo húngaro entre el Vasas Plaket y el BVSC Manna; el enfrentamiento entre el Primorac Kotor y el Jug Dubrovnik; el choque del Szolnoki frente al Jadran Split; y la gran eliminatoria entre el Savona italiano y el Marsella francés. EFE

