El Real Madrid se reencuentra con Da Luz con Mbappé listo para jugar

Lisboa, 16 feb (EFE).- Los 24 convocados por Álvaro Arbeloa para el partido de ida de la eliminatoria de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones se reencontraron 20 días después de la dura derrota recibida en Da Luz con el estadio del Benfica, en una sesión de entrenamiento en la que el francés Kylian Mbappé confirmó que está en condiciones para volver a ser titular.

Fue el último en saltar a un césped en perfectas condiciones. Mbappé lo hizo con un minuto de retraso respecto al horario marcado para el entrenamiento en el escenario del partido y se ganó las bromas de sus compañeros.

Posteriormente, demostró al cuerpo técnico que está en condiciones de jugar, tras ser reservado ante la Real Sociedad por las molestias que arrastra en la rodilla izquierda.

Arbeloa, sonriente y bromeando con sus ayudantes, esperó sobre el césped durante unos minutos a sus jugadores. Cuando estuvieron todos, con Álvaro Carreras y posteriormente Mbappé como los rezagados, el técnico se situó en el centro de un corrillo para dar una pequeña charla motivacional.

En el estadio en el que el Real Madrid cayó 4-2 en la última jornada de la fase de liga hace 20 días, los jugadores completaron un suave entrenamiento con un calentamiento con carrera y estiramientos más rondos ante los medios, y partidos en espacios reducidos y series de remate para afinar la puntería ya a puerta cerrada.

Con 13 grados de temperatura y un ambiente relajado, con sonrisas y bromas entre los jugadores en los primeros ejercicios, el Real Madrid completó el único entrenamiento en el que Arbeloa pudo juntar a todos sus jugadores disponibles, tras la jornada de recuperación que tuvieron el domingo los titulares.

Sin Raúl Asencio, sancionado, ni los lesionados Militao, Jude Bellginham y Rodrygo, el técnico extrajo las últimas conclusiones para dar forma al once que iniciará el primero de los dos nuevos capítulos del enfrentamiento ante José Mourinho por una plaza en octavos de final. EFE

