Díaz agradece a Sánchez "haber estado siempre en el lado correcto de la historia"

Madrid, 16 feb (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha agradecido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haber estado siempre en el lado correcto de la historia" con su apoyo a decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Durante su intervención en el acto de firma del acuerdo entre Trabajo y los sindicatos para subir el SMI para 2026 y ante la presencia del presidente del Gobierno, Díaz ha dicho que Sánchez "siempre ha estado en el lado correcto" en todas las discusiones, algunas potentes, que se han dado en el seno del Ejecutivo.

Asimismo, ha asegurado que ella misma "siempre ha hecho lo que tenía que hacer y ha estado dónde tenía que estar, a veces con discusiones dentro del Gobierno, defendiendo de manera no neutral a los trabajadores".

"No soy neutral, me debo a los trabajadores, es mi mayor orgullo", ha dicho Díaz, quien ha afirmado que "vamos a hacer esta legislatura una legislatura de la gente trabajadora, mejorando el bienestar" y sacando adelante normas como el registro horario, la reducción de jornada o protegiendo frente al despido.

Díaz ha resaltado la importancia de este día, no sólo por el acuerdo firmado, sino porque "es la primera vez" que muchos ministros acompañan al presidente del Gobierno a "este Ministerio", y ha recordado que, "en política, los símbolos tienen una importancia extraordinaria".

Acompañando a Sánchez, al acto han acudido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. EFE

