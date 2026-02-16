Espana agencias

Detenido un hombre de 72 años por "múltiples" incendios en Mallorca

Guardar

Palma, 16 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 72 años como presunto autor de “múltiples” incendios forestales en el parque natural de s’Albufera de Mallorca, al que intervinieron en el momento del arresto tres mecheros y mucho papel.

La operación 'Ruedas de fuego' comenzó en 2024 para esclarecer los fuegos registrados en ese espacio protegido, ha informado este lunes el instituto armado.

Los agentes adelantaron la detención del supuesto pirómano al pasado día 10 por la activación en Mallorca de la alerta naranja por fuertes vientos, una circunstancia que incrementaba el riesgo de propagación de las llamas.

La investigación, desarrollada por miembros de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de Mallorca y en la que han colaborado agentes de Medio Ambiente del Govern y policías locales de Sa Pobla y Muro, permitió identificar al sospechoso tras el análisis de indicios y la colaboración ciudadana.

En concreto, el pasado martes por la mañana, varios testigos vieron cómo el ahora detenido prendía fuego en distintos puntos del parque natural, un incendio que afectó a 9.200 metros cuadrados.

Otro testigo lo sorprendió la tarde anterior iniciando otro fuego, que él mismo logró apagar.

Durante la investigación, los agentes realizaron vigilancias discretas sobre el sospechoso, al que vieron circulando en bicicleta por el parque natural.

El detenido fue puesto a disposición judicial el 11 de febrero y la autoridad judicial decretó una orden de alejamiento y la prohibición de pasear por esta zona protegida. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Urdiales, Aguado y 'El Mene', una oreja en Ciudad Rodrigo (Salamanca); Talavante, de vacío

El arranque del Carnaval del Toro congregó a miles de personas en un ambiente soleado y frío, con faenas marcadas por la destreza de los toreros y un minuto de silencio tras la trágica muerte de un participante

Infobae

Las fuertes rachas de viento llegan a 120 km/ en Castellón y en Valencia

Emergencias y servicios de bomberos atienden cientos de incidentes en la Comunidad Valenciana ante el temporal, con ráfagas de hasta 121 kilómetros por hora, mientras la alerta se mantiene activa y las autoridades piden extremar precauciones

Infobae

Máxima alerta en San Esteban de Gormaz (Soria) por un nuevo pico de crecida del Duero

El temor y la incertidumbre crecen entre residentes del municipio soriano, tras evacuaciones y viviendas sumergidas por el desbordamiento, mientras autoridades exigen a la Confederación Hidrográfica explicaciones y mayor previsión ante el riesgo de una nueva subida del caudal

Infobae

Reus, ciudad natal de Gaudí, organiza exposiciones para conmemorar centenario de su muerte

Infobae

Testigo de la muerte de un joven en Boltaña dice que vio al acusado apuñalar a la víctima

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía recurre el tercer

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

ECONOMÍA

La justicia levanta el embargo

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

Una empleada de MediaMarkt logra que la justicia declare ilegal el registro diario de su bolso y es indemnizada con 7.251 €

Pedro Sánchez carga contra la patronal por oponerse a subir el salario mínimo: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

DEPORTES

El plan de Adrian Newey

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey