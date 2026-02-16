Detenido un hombre de 72 años por "múltiples" incendios en Mallorca

Palma, 16 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 72 años como presunto autor de “múltiples” incendios forestales en el parque natural de s’Albufera de Mallorca, al que intervinieron en el momento del arresto tres mecheros y mucho papel.

La operación 'Ruedas de fuego' comenzó en 2024 para esclarecer los fuegos registrados en ese espacio protegido, ha informado este lunes el instituto armado.

Los agentes adelantaron la detención del supuesto pirómano al pasado día 10 por la activación en Mallorca de la alerta naranja por fuertes vientos, una circunstancia que incrementaba el riesgo de propagación de las llamas.

La investigación, desarrollada por miembros de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de Mallorca y en la que han colaborado agentes de Medio Ambiente del Govern y policías locales de Sa Pobla y Muro, permitió identificar al sospechoso tras el análisis de indicios y la colaboración ciudadana.

En concreto, el pasado martes por la mañana, varios testigos vieron cómo el ahora detenido prendía fuego en distintos puntos del parque natural, un incendio que afectó a 9.200 metros cuadrados.

Otro testigo lo sorprendió la tarde anterior iniciando otro fuego, que él mismo logró apagar.

Durante la investigación, los agentes realizaron vigilancias discretas sobre el sospechoso, al que vieron circulando en bicicleta por el parque natural.

El detenido fue puesto a disposición judicial el 11 de febrero y la autoridad judicial decretó una orden de alejamiento y la prohibición de pasear por esta zona protegida. EFE