Bildu pedirá a Sánchez en el Congreso retomar medidas de apoyo ante los aranceles de Trump

Vitoria, 16 feb (EFE).- EH Bildu ha registrado en el Congreso una iniciativa para reclamar al Gobierno de España que aplique el decreto de medidas urgentes como respuesta a los aranceles de EE.UU. y que recupere los mecanismos de ayuda para la industria electrointensiva.

La coalición abertzale ha registrado esta iniciativa a raíz del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Tubos Reunidos ha presentado para las plantas de Amurrio (Álava) y del Valle de Trápaga (Bizkaia) que contempla 301 despidos.

EH Bildu ha explicado que esta empresa vasca es "puntera" en su sector, pero "los aranceles y el precio de la electricidad lastran su actividad" y por ello pide al Gobierno central que se implique para "evitar la pérdida de empleo, revisar la deuda de la empresa y habilitar nuevas ayudas siempre vinculadas a un plan de viabilidad".

En su iniciativa, la formación soberanista pide también al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse en el seno de la Unión Europea una "respuesta firme para contrarrestar la nociva política arancelaria" impulsada por Donald Trump y que se tomen medidas para evitar la competencia desleal de productos de acero manufacturados provenientes de terceros países.

Además, en el Parlamento Vasco EH Bildu preguntará al consejero de Industria, Mikel Jauregi, en el pleno de este viernes acerca de las medidas económicas que el Gobierno autonómico tiene intención de adoptar para ayudar a Tubos Reunidos.

El objetivo de las iniciativas presentadas en el Congreso y la Cámara vasca es "buscar la implicación de todas las instituciones para que remen juntas y poder superar así la crisis de Tubos Reunidos y el mantenimiento del empleo industrial en la comarca de Aiaraldea". EFE

