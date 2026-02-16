Espana agencias

Bidasoa necesitará una gran versión en casa del poderoso Montpellier en Liga Europea

Irun (Gipuzkoa), 16 feb (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun afronta uno de sus partidos más complicados de la Liga Europea en casa del poderoso Montpellier francés, tercer clasificado la pasada temporada en este competición, ante el que si no ofrece una de las mejores versiones tendrá escasas opciones de éxito.

El conjunto vasco, tras reanudarse la temporada una vez finalizado el Europeo de Dinamarca, ofreció una buena imagen en la Copa de España contra el Barcelona (37-31), luego tocó fondo en casa del Caserío Ciudad Real (33-30), pero se rehabilitó en su victoria ante Puente Genil (32-27) que le mantiene cuarto clasificado de la Liga Asobal.

Los tres encuentros tienen el denominador común de que el conjunto de Álex Mozas anda suelto a nivel ofensivo, con marcadores por encima de los 30 goles, pero las bajas de Iñaki Peciña y Matheus da Silva están haciendo daño atrás a los guipuzcoanos.

El último encuentro además terminó lesionado el extremo Xabi Tuá, duda ante un Montpelier que es el tercer clasificado de la liga francesa, solo superado por el club que cuenta con el mayor presupuesto del balonmano mundial, el Paris Saint Germain y del emergente Nantes.

Este encuentro en Francia, enmarcado en el grupo más duro de la Liga Europea junto a Kiel y Flensburg, podría convertirse en una eliminatoria a doble partido si los alemanes cumplen los pronósticos y vencen a españoles y galos, lo que abocaría a Montpellier y Bidasoa a luchar por un tercer puesto que tiene la repesca de los cuartos de final.

En caso de derrota, por tanto, convendría que ésta no fuera abultada para poder tener opciones abiertas en el mes de marzo cuando Montpellier visite un pabellón Artaleku que el próximo martes también se vestirá de gala para recibir al todopoderoso Kiel. EFE

cr/cl/og

