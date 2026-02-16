Espana agencias

Aagesen dice que nunca se ha atacado tanto la agenda verde y anuncia plan contra los bulos

Guardar

Madrid, 16 feb (EFE).- Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, considera que "nunca" se ha visto tan atacada como ahora "cualquier cosa que suene a agenda verde" y ha anunciado la presentación de un plan de acción para combatir la desinformación climática.

La ministra, que ha intervenido en el acto 'Tribuna sobre desinformación climática' en la sede del Ministerio, ha afirmado que "un Gobierno negacionista o con negacionistas en su seno es un peligro para la ciudadanía" y ha lamentado que países como Estados Unidos hayan dado "pasos atrás de enorme calado" en la acción climática.

"Pero somos muchos más los que hemos decidido mantener el rumbo y redoblar el esfuerzo. Por cada paso atrás de otros, nosotros daremos dos pasos al frente", ha expresado.

Aagesen ha indicado que la desinformación "es una clara amenaza para la democracia" y "el mayor riesgo aquí y ahora" para su Ministerio, y ha señalado que el plan de acción que elabora para combatirlo estará listo "en las próximas semanas".

Los bulos sobre el cambio climático, ha dicho, "sustituyen el conocimiento por eslóganes vacíos" y "normalizan la mentira porque no tiene consecuencias difundirla".

"Nos hacen mucho más vulnerables, poniendo en riesgo la seguridad y la salud pública", ha destacado.

La ministra ha alertado asimismo sobre "las ideas aparentemente útiles y las interpretaciones simplistas e interesadas" que proporciona la desinformación y sobre "las personas con mucha responsabilidad pública que las amplifican".

Aagesen ha señalado como uno de los principales peligros el hecho de que los contenidos falsos se propaguen más rápido que los procesos de verificación, lo que debilita la confianza en las instituciones.

También ha pedido que no se normalicen los discursos de odio y los insultos a la instituciones como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "especial foco de una campaña de amenazas".

Los ponentes en el foro han subrayado que la desinformación es un desafío global que requiere una acción compartida y transversal.

Desacreditar la acción climática acusándola de ser un negocio, cuestionar la voz de la ciencia, imponer 'narrativas retardistas' que posponen la toma de decisiones y difundir argumentos conspiranoicos son algunas de las tácticas empleadas por los propagadores de la desinformación ambiental, han coincidido los participantes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pinheiro: No sé qué decir, tengo tantas emociones que no sé expresarlas

Infobae

Montero apuesta por construir 100.000 viviendas y dedicar 1.000 millones como programa de gobierno en Andalucía

María Jesús Montero detalla el plan socialista para facilitar el acceso a la vivienda en Andalucía, que incluye aumentar la oferta, apoyar a jóvenes, invertir recursos públicos y derogar la ley vigente en los primeros meses de mandato

Montero apuesta por construir 100.000

Regresan a casas la mayoría de los vecinos del incendio del jueves en Xàbia, con 2 muertos

Infobae

Detenido tras dar un puñetazo a su madre por despertarle a las siete de la tarde

Infobae

A prisión por encargar a la Mara Salvatrucha un asesinato en Murcia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid