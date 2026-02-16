Aagesen dice que nunca se ha atacado tanto la agenda verde y anuncia plan contra los bulos

Madrid, 16 feb (EFE).- Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, considera que "nunca" se ha visto tan atacada como ahora "cualquier cosa que suene a agenda verde" y ha anunciado la presentación de un plan de acción para combatir la desinformación climática.

La ministra, que ha intervenido en el acto 'Tribuna sobre desinformación climática' en la sede del Ministerio, ha afirmado que "un Gobierno negacionista o con negacionistas en su seno es un peligro para la ciudadanía" y ha lamentado que países como Estados Unidos hayan dado "pasos atrás de enorme calado" en la acción climática.

"Pero somos muchos más los que hemos decidido mantener el rumbo y redoblar el esfuerzo. Por cada paso atrás de otros, nosotros daremos dos pasos al frente", ha expresado.

Aagesen ha indicado que la desinformación "es una clara amenaza para la democracia" y "el mayor riesgo aquí y ahora" para su Ministerio, y ha señalado que el plan de acción que elabora para combatirlo estará listo "en las próximas semanas".

Los bulos sobre el cambio climático, ha dicho, "sustituyen el conocimiento por eslóganes vacíos" y "normalizan la mentira porque no tiene consecuencias difundirla".

"Nos hacen mucho más vulnerables, poniendo en riesgo la seguridad y la salud pública", ha destacado.

La ministra ha alertado asimismo sobre "las ideas aparentemente útiles y las interpretaciones simplistas e interesadas" que proporciona la desinformación y sobre "las personas con mucha responsabilidad pública que las amplifican".

Aagesen ha señalado como uno de los principales peligros el hecho de que los contenidos falsos se propaguen más rápido que los procesos de verificación, lo que debilita la confianza en las instituciones.

También ha pedido que no se normalicen los discursos de odio y los insultos a la instituciones como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "especial foco de una campaña de amenazas".

Los ponentes en el foro han subrayado que la desinformación es un desafío global que requiere una acción compartida y transversal.

Desacreditar la acción climática acusándola de ser un negocio, cuestionar la voz de la ciencia, imponer 'narrativas retardistas' que posponen la toma de decisiones y difundir argumentos conspiranoicos son algunas de las tácticas empleadas por los propagadores de la desinformación ambiental, han coincidido los participantes. EFE