Temas del día de EFE España del lunes 16 de febrero de 2026

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta "España crece", el nuevo fondo que promueve el Gobierno para continuar el impulso económico que se ha conseguido con los fondos europeos Next Generation puestos en marcha después de la pandemia.

Madrid- El CIS publica su barómetro de febrero, que incluye estimación de voto ante unas hipotéticas elecciones generales, una semana después de que las elecciones autonómicas en Aragón revelaran un fuerte empuje de Vox y un importante desgaste del PSOE en esta comunidad.

Madrid - Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Madrid - El Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT firman el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026, hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, un evento que contará con la presencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Madrid- Arranca la semana con las comunidades del norte y este peninsular y Canarias en alerta aún por lluvias o fuertes vientos, aunque en general estos días se esperan menos precipitaciones en el sur y este y en los archipiélagos, y más en Galicia, regiones cantábricas y Pirineos, con temperaturas al alza.

Madrid - El rapero Pablo Hasél cumple cinco años en prisión, con varias condenas a sus espaldas y tras una larga trayectoria penal que arrancó en 2014 y en la que su abogado considera que se le han vulnerado sus derechos.

Madrid - La Formación Profesional (FP) Dual, que conecta al alumno con la empresa desde el primer año de estudio, ha cumplido un año desde que entró en vigor al cien por cien; sin embargo su implantación está siendo desigual en los diferentes territorios y sectores, y la pugna de los centros educativos por cerrar convenios con empresas está a la orden del día. Ruth del Moral

Madrid - Internet está inundado de fotos, vídeos y memes, muchos de ellos difícilmente distinguibles de la realidad, y para tratar de contrarrestar esa avalancha han irrumpido en el tsunami digital numerosas herramientas para detectar las imágenes que han sido creadas con inteligencia artificial. Varios expertos analizan con EFE si son fiables y eficaces, y si tienen futuro entre usuarios poco acostumbrados a verificar lo que reciben. Raúl Casado

Madrid - Los gigantes de los medios de pago Visa y Mastercard ya tienen en una fase avanzada que agentes de inteligencia artificial (IA) hagan compras en nuestro nombre y las paguen, y será posible, por ejemplo, que adquieran y paguen ellos unas zapatillas cuando bajen del precio que les hemos dicho.

Barcelona - El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reincorpora a la actividad después de casi un mes de baja médica por una osteomielitis púbica y ofrece una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat.

Madrid - El Museo Reina Sofía da a conocer la nueva presentación de las Colecciones del Museo Reina Sofía: 'Colección. Arte Contemporáneo: 1975-Presente', que cuenta la historia del arte de los últimos 50 años desde España, y con la que se cambia la forma de mostrar los fondos de este museo al público, gracias a un recorrido más accesible, dinámico y didáctico que pone en el centro de la experiencia museística al visitante.

Madrid - De Jacob Elordi a Paul Mescal, Chris Pine, Benicio del Toro, Leonardo DiCaprio o Warner Moura han dado una lección de estilo sobre las alfombras rojas durante las primeras entregas de premios de 2026, el gran espectáculo de moda abre también para los caballeros la necesidad de incorporar infinidad de matices al clásico esmoquin. Inmaculada Tapia

08:10h.- Barcelona.- SALVADOR ILLA.- El presidente catalán, Salvador Illa, ofrece una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, en el primer día de su retorno progresivo a la actividad. Palau de la Generalitat. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:30h.- Albacete.- DEFENSA AÉREA.- Despegan de la base aérea de Albacete tres Eurofighter C.16 rumbo a la base aérea de Mihail Kogalniceanu de Constanza (Rumanía), como parte del despliegue del contingente eAP-70 en Rumanía. Base Aérea de Albacete. (Foto)

09:30h.- Madrid.- CONSTITUCIÓN ANIVERSARIO.- El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, inaugura la jornada "La Constitución española de 1978. Estabilidad, longevidad y continuidad constitucional. Logros y retos pendientes", en la que participan juristas y historiadores y expertos constitucionales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

10:30h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- La coordinadora nacional de Catalunya en Comú Candela López ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de Catalunya en Comú (C/ Marina, 131). (Texto)

10:40h.- Madrid.- AUDIENCIAS MILITARES.- El rey celebra audiencias militares en el Palacio Real de El Pardo Palacio El Pardo

11:00h.- Granada.- BANDERA ANDALUCÍA.- El delegado del Gobierno, Antonio Granados, anuncia a las personas y entidades que recibirán este año la Bandera andaluza con motivo de la celebración del Día de Andalucía en la provincia. Delegación del Gobierno. Gran Vía, 56. Granada

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, analiza la actualidad en una rueda de prensa. Sede de Podemos. C/ Francisco de Villaespesa, 18. Madrid (Texto)

11:00h.- Valencia.- PRESIDENCIA JUSTICIA.- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibe en audiencia al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza. Palau de la Generalitat (Foto)

11:15h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visita en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria 'El viaje de Celia', una exposición sobre el auge de la literatura infantil durante la República y su transformación tras la llegada de la dictadura franquista (declaraciones al inicio). Fundación Juan Negrín (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- TRANSFERENCIAS EUSKADI.- Los gobiernos central y vasco celebran una nueva reunión de la subcomisión que estudia el traspaso a Euskadi de competencias sobre aeropuertos, en la que participa la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena. (La consejera hará declaraciones a las 11:30 aproximadamente) Ministerio de Política Territorial. Calle Miguel Ángel, 21

11:50h.- Salamanca.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, y el cabeza de lista a las Cortes por Salamanca, Fran Díaz, atienden a la prensa antes de reunirse con empresas del Tercer Sector. Unión de Cooperativas Owen - Plaza del Mercado Viejo (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- PODEMOS SUMAR.- La co-coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ofrece una rueda de prensa para comentar los temas de actualidad política. Espacio rastro. C/San Cayetano, 3.Madrid (Texto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166). (Texto)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular Sede nacional del PP (c/ Génova, 13) (Texto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Casal Socialista Joan Reventós (C/ Pallars, 191) y streaming en el canal de YouTube del PSC (https://www.youtube.com/user/psctv). (Texto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- El portavoz de Junts per Catalunya, Josep Rius, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de Junts per Catalunya (Passatge Bofill, 9) y streaming en el canal de YouTube del partido. (Texto)

14:30h.- Madrid.- EURODIPUTADOS CORRUPCIÓN.- Declaraciones a los medios de la delegación del Parlamento Europeo que se reúne en Madrid con autoridades y miembros de la judicatura, entre otros, para evaluar la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción Congreso de los Diputados (Hall de Carrera de San Jeronimo, 36)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA CUBA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, en la sede del Ministerio (Palacio de Viana).

17:00h.- Madrid.- SENADO JUNTA.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Senado. (Texto)

17:30h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado, Senado. (Texto)

19:00h.- Madrid.- POLÍTICA LIBRO.- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participan en la presentación del libro "Jerónimo Saavedra, el último prócer". Ateneo de Madrid

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA FONDO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de presentación del nuevo fondo ‘España Crece’, en el que intervienen también el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:15h.- Córdoba.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ofrece la conferencia "España: potencia agroalimentaria" en el marco de Los Desayunos organizados por el Diario Córdoba. Hotel Eurostars Palace (P.º de la Victoria, s/n).

09:30h.- Bilbao.- JORNADA TECNOLÓGICA.- Presentación de LKS Next Tech Day, jornada tecnológica que se desarrollará en Bilbao y Zamudio. Gardoki, 1- 5ª Planta

09:45h.- Barcelona.- MENORQUINA INVERSIÓN.- La empresa heladera Menorquina anuncia sus planes de inversión. Avinguda del Camí Reial, 19. Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

10:00h.- Barcelona.- INFORME CECOT.- La patronal Cecot presenta un informe que advierte sobre las consecuencias de la falta de talento que afecta a las pymes. Nàpols, 227

10:45h.- Madrid.- FERIA HIP.- La patronal Hostelería de España celebra la jornada Horeca Futura, en el marco de la feria del sector HIP, en Ifema Madrid. El evento comienza con la bienvenida del presidente de la patronal, José Luis Álvarez Almeida, además participará el chef Ferran Adrià. Ifema Madrid

11:00h.- San Sebastián.- MERCADO INMOBILIARIO.- El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa presenta el Informe de Mercado de la Vivienda del cuarto trimestre de 2025. Sede COAPI (/Urdaneta,1-1º) (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- SALARIO MÍNIMO.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firma con los sindicatos CCOO y UGT el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026, hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, un evento que contará con la presencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Bilbao.- INDUSTRIA EUSKADI.- El lehendakari, Imanol Pradales, presenta, junto al consejero de Industria, Mikel Jauregi, el primer proyecto transformador del ‘Plan de Industria - Euskadi 2030’. ITP Aero. (Texto) (Foto)

11:50h.- Gijón.- AUTORIDAD PORTUARIA.- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, visita el centro de recepción de visitantes y las obras de ampliación del puerto de Gijón El Musel (vial Ignacio Fernández Fidalgo, 4)

12:00h.- Valencia.- UE FONDOS.- La Fundación Cotec y el Ivie presentarán la cuarta edición de su Monitor NextGEN, un informe que analiza la ejecución y el impacto de los fondos Next Generation de la UE destinados a actuaciones de Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización (I+D+I+d), y donde se examina tanto el destino de los fondos de este instrumento de recuperación extraordinario como la distribución regional, municipal y sectorial de los recursos. Presentación exclusivamente en línea. (Texto)

12:30h.- Barcelona.- CRISIS VIVIENDA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firma un protocolo con la Conferencia Episcopal para ceder inmuebles de la Iglesia a vivienda social. Palau de la Generalitat. Sant Sever (Texto)

12:30h.- Palma.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, presentan la implantación de un nuevo sistema de seguridad ferroviaria, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERMS), en Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM). Estación intermodal

15:00h.- Barcelona.- FIRA BARCELONA.- El presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona, Pau Relat, participa en un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre. Retransmisión por streaming. (Texto)

15:15h.- Navalmoral de la Mata (Cáceres).- NUCLEAR ALMARAZ.- Una decena de eurodiputados, encabezados por el presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzońca, y la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, ofrecen una rueda de prensa en el marco de la visita de estos europarlamentarios ante el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz. Ayuntamiento (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- BAJAS LABORALES.- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reúne a patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social sobre Incapacidad Temporal. (Texto)

16:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- La Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico debate diversas proposiciones de ley, entre ellas la orientada a la reducción de la dependencia energética de España a través del impulso de las diferentes industrias energéticas, el impulso de la electrificación de la actividad industrial y el fomento de la energía agrovoltaica. Congreso.

16:30h.- Madrid.- ENERGÍA NUCLEAR.- El grupo parlamentario Sumar celebra una jornada para analizar el impacto socioeconómico y socioambiental de la transición energética y el cierre de las centrales nucleares, entre otros temas. Será inaugurada por la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, y el cierre lo hará el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun. Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo s/n.

Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Balance quincenal sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior.

Valencia.- CASO IMELSA.- Sesión de conclusiones en el juicio de la pieza E del caso Imelsa sobre el supuesto amaño contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2008 a cambio de comisiones ilícitas. Ciudad de la Justicia.

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 toma declaración como testigos, ambos por segunda vez, a los técnicos del Centro de Emergencias Rodrigo Ezpeleta y Gloria Torres sobre la retirada de los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo. Juzgados. (Texto)

09:30h.- Madrid.- SEGURIDAD TECNOLÓGICA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la segunda reunión del Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, en la sede del Ministerio.

10:00h.- Barcelona.- JUICIO ESTAFA.- La Audiencia de Barcelona inicia el juicio a una de las mayores tramas de estafas inmobiliarias de España. Ciudad de la Justicia. Auditorio. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa celebrando el juicio a tres hombres acusados de asesinar a tiros a un joven de 19 años y de intentar matar a otros dos tras una pelea en Alcorcón en 2022 con declaraciones de un testigo y de forenses. C/ Santiago de Compostela, 96

10:00h.- San Fernando de Henares.- CASO MERCASA.- La Audiencia Nacional continúa el juicio por el denominado caso Mercasa, una presunta trama de sobornos a funcionarios de Angola a cambio de contratos entre 2006 y 2016 para el Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC). Calle Mar Cantábrico esquina calle Límite (Texto)

10:00h.- Valladolid.- JUICIO FRAUDE.- Juzga a cuatro personas acusadas de defraudar más de 100.000 euros a la Seguridad Social creando diversas empresas de tareas agrarias, que se cerraban una vez que generaban deudas, para seguir con la misma actividad constituyendo otras nuevas. Audiencia Provincial de Valladolid (Texto) (Foto)

10:00h.- Vigo.- JUICIO NARCOTRÁFICO.- Juzgan a once personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la fabricación y transporte de narcolanchas, algunas de las cuales fueron usadas en alijos en Andalucía. Se enfrentan a un total de 59 años y 6 meses de prisión y 94,8 millones de euros de multa. Sección quinta de la Audiencia de Pontevedra (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juzgado de primera instancia 45 de Madrid celebra un acto de conciliación entre el exasesor ministerial Koldo García y Claudia Montes previa a la interposición de una querella del primero por injurias. Juzgados de Primera Instancia. Calle Rosario Pino. (Texto)

10:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES DROGAS.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga un caso de tráfico de drogas. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección sexta

10:30h.- Murcia.- CRIMEN HALLOWEEN.- Se da a conocer el veredicto del juicio con jurado que se ha seguido en la Ciudad de la Justicia de Murcia durante 10 sesiones por un caso conocido como el Crimen de Halloween, porque ocurrió la noche de Halloween de 2023 en la pedanía murciana de Santa Cruz (Murcia), donde se produjo una pelea violenta dentro de un bar que terminó con un hombre muerto de 44 años a manos de otro de 53 que sacó una navaja y lo apuñaló en el tórax izquierdo. Ciudad de la Justicia (Texto)

11:00h.- Vitoria.- 3 MARZO.- La Asociación de Víctimas del 3 de marzo, Martxoak 3 Elkartea, convoca una rueda de prensa para presentar la exposición 'Komunikazioa eta memoria. Prensa y masacre: mirada crítica' y las mesas redondas organizadas con motivo del 50 aniversario. Casa de Cultura

13:15h.- Madrid.- DEFENSA ROBLES.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una encuentro con la Congregación de Mena de Málaga, a las 13:45 horas, y otro con la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor, a las 13:45 horas. Sede del Ministerio.

09:30h.- Vitoria.- VACUNACIÓN EUSKADI.- Comparecencia del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en la comisión de Salud del Parlamento Vasco para informar sobre el caso de la administración de vacunas caducadas en Euskadi. Parlamento Vasco (Texto) (Foto)

09:30h.- Granada.- AGENCIA SALUD.- Programa 'Imprescindibles', dedicado al análisis y la elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, con la participación de la directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Blanca Botello, entre otros Hotel Santa Paula

10:00h.- Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Concentración frente al Hospital Gregorio Marañón convocada por la organización médica Amyts contra el estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, en la primera jornada de huelga a la que están convocados los médicos esta semana. Esta es una de las concentraciones que tienen lugar en diversas ciudades españolas. Hospital Gregorio Marañón (Texto)

10:00h.- Madrid.- TERAPIAS AVANZADAS.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, inaugura la jornada “Oportunidades y retos en la regulación, evaluación y acceso a las terapias avanzadas”. Senado (Sala Europa)

10:00h.- Madrid.- SALUD ALIMENTOS.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participa en el acto 'De la evidencia a la acción: regular la publicidad de los alimentos insanos'. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Paseo del Prado, 18-20. (Texto)

10:30h.- Bilbao.- POBREZA INFORME.- El sindicato ELA presenta el informe “A un paso de la pobreza” y da a conocer medidas concretas para hacer frente a la pobreza y a la exclusión social. Sede ELA

10:30h.- Madrid.- DESINFORMACIÓN CLIMÁTICA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transformación Ecológica, Sara Aagesen, interviene en la apertura del acto "Tribuna Mireco" sobre desinformación climática y medioambiental. Complejo Cuzco. Paseo de la Castellana, 160. Madrid

10:45h.- Madrid.- SANIDAD ASPERGER.- Jornada de sensibilización sobre el síndrome de Asperger, a solicitud de Confederación Asperger España (Confae). Congreso de los Diputados

10:50h.- Granada.- UNIVERSIDAD CÁTEDRA.- Acto de presentación de la Cátedra de Arquitectura Excavada y Paisaje Cultural de la Universidad de Granada. El acto estará presidido por el rector Pedro Mercado Pacheco. Salón de Rectores y Rectoras del Hospital Real (Granada)

11:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside el acto de reconocimientos a la labor que realizan los 25 centros públicos de Enseñanzas Artísticas de la región.

11:30h.- Valencia.- INCENDIOS FORESTALES.- El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Comunidad Valenciana, Vicente Martínez Mus, participa en la presentación del servicio de detección mediante inteligencia artificial de las áreas cortafuegos en región. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, Sala 1, Edificio A, c/de la Democracia, 77

11:30h.- Madrid.- MUJERES PROGRESISTAS.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con representantes de la Federación de Mujeres Progresistas, en la sede del Ministerio.

12:30h.- Madrid.- GOBIERNO PAÍS VASCO.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se reúne con la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa Vega, en la sede del Ministerio.

13:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantiene un encuentro con representantes de las entidades sociales que trabajan, en el marco del Fondo de Impacto Social (FIS), para facilitar el acceso a un alquiler asequible a colectivos vulnerables, en la sede del Ministerio.

09:00h.- Vitoria.- LITERATURA HISTORIA.- Congreso sobre "Los géneros literarios de la Historia", que inaugura Jon Juaristi Aula Magna de la Facultad de Letras

10:00h.- Madrid.- LITERATURA SUSPENSE.- Juan Gómez Jurado habla con EFE de 'Mentira', su primera novela fuera del universo de 'Reina Roja' (4,5 millones de ejemplares vendidos) en quince años, que sale a la venta este martes. Penguin, Luchana 23

11:00h.- Madrid.- MUSEO REINA SOFÍA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta del Real Patronato del Museo Reina Sofía, Ángeles González-Sinde, y el director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, inauguran la nueva presentación de las Colecciones del Museo Reina Sofía: 'Colección. Arte Contemporáneo: 1975-Presente', que cuenta la historia del arte de los últimos 50 años desde España. Museo Reina Sofía. Entrada por Santa Isabel

11:30h.- Pamplona.- CINE DOCUMENTAL.- Presentación de la próxima edición de Punto de Vista, Festival Internacional de Cine Documental de Navarra. Baluarte (Texto)

11:30h.- Santa Cruz de La Palma.- CARNAVAL LOS INDIANOS.- Santa Cruz de La Palma revive su pasado emigrante y renueva sus lazos familiares con América con el Carnaval de Los Indianos, una fiesta que inunda calles de talco tras la llegada de la Negra Tomasa y su familia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- SEMANA ARTE.- Los directores de Matadero Madrid, ARCO, CAN Art Fair, FORMA Design Fair y Art Madrid, darán a conocer sus propuestas dentro de la Semana del Arte, un evento que celebra su décimo aniversario y en el que estará presente la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Espacio Sala Taller de Matadero Madrid

13:00h.- Valencia.- FALLAS VALÈNCIA.- El concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, informa sobre el acto de la Crida 2026 del próximo domingo desde las Torres de Serranos, el multitudinario acto festivo que dará el pistoletazo oficial de salida a las Fallas de marzo. Torres de Serranos. (Texto)

13:00h.- Cádiz.- CARNAVAL CÁDIZ.- Cádiz celebra hoy su "Lunes de Coros", uno de los días grandes de sus fiestas de carnavales para salir a disfrutar del ingenio, el humor y el compás de las decenas de agrupaciones que toman cualquier portal o esquina para poner en escena su repertorio. Casco histórico (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- CULTURA SENADO.- Comisión de Cultura con una moción del grupo parlamentario plural para instar al Gobierno a reducir el tipo del IVA cultural aplicable para artistas y galerías, y dos mociones del PP relativas a la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya y para el reconocimiento, con motivo de la celebración en 2026 del centenario de su Senado

18:00h.- Sevilla.- FESTIVAL CULTURA.- IV edición de Hay Festival Forum Sevilla. Fundación Valentín de Madariaga

18:30h.- Madrid.- PREMIOS IRIS.- La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual celebra la gala de los Premios Iris 2025, el encuentro anual del sector audiovisual español, que se celebrará esta noche en el Teatro Real de Madrid con la presencia de destacados profesionales de las televisiones generalistas, plataformas y productoras del país.

19:00h.- Sevilla.- LITERATURA HISTORIA.- La catedrática de Historia Antigua de la Universidad Pablo de Olavide Cristina Rosillo López presenta su nuevo libro, Romanas. Voces rescatadas. Botica de Lectores de Santa Catalina (c/ Almirante Apodaca, 23)

19:00h.- Barcelona.- PREMIOS GOYA.- Encuentro con el público de los nominados a mejor dirección novel en los Goya: Ion de Sosa ('Balearic'), Jaume Claret Muxart ('Extraño río'), Gemma Blasco ('La furia'), Gerard Oms ('Muy lejos') y, por conexión virtual, Eva Libertad ('Sorda'). Sala Mompou de la SGAE Cataluña (Texto) (Foto)

21:00h.- Tarragona.- SOLES REPSOL.- Gala de entrega de los Soles Guía Repsol 2026, que se celebra bajo el lema “Sigamos probando cosas nuevas”. Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona. (Texto)

21:00h.- Mérida.- CARNAVAL ROMANO.- Décimo tercera edición del concurso nacional 'Drag Queen Tomás Bravo', enmarcado en la programación del Carnaval Romano de Mérida, con nueve participantes de varios puntos de España. Plaza de España

23:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- El actor y transformista Exhuberancia Carey presenta la tercera edición de la gala Dragnaval del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que contará con doce participantes. Recinto Ferial

