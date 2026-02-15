Shelton salva tres bolas de partido a Fritz y se corona en Dallas

Espana agencias

Chicago (EE.UU.), 15 feb (EFE).- Ben Shelton salvó tres bolas de partido ante el también estadounidense Taylor Fritz y triunfó por 3-6, 6-3 y 7-5, para coronarse campeón del torneo ATP 500 de Dallas.

Fritz, primer favorito en el cemento en pista cubierta de Dallas, tuvo sus tres bolas de partido con 5-4 en el tercer set y con Shelton al saque, pero no pudo aprovecharlas.

Shelton, segundo cabeza de serie en Texas y número nueve del ránking mundial, consiguió la rotura en blanco en el juego siguiente y se abrió el camino hacia el triunfo, tras una hora y 52 minutos.

Para el joven estadounidense fue el cuarto título ATP y su octava victoria contra rivales que forman parte del top-10 del ránking ATP.

Shelton ya había ganado un torneo ATP 500, en 2023 en Tokio. Ya es el cuarto jugador nacido en los años 2000 con más títulos 500, en una tabla liderada por las ocho coronas del español Carlos Alcaraz.

Fue la segunda victoria de Shelton en tres enfrentamientos con Fritz, al que ya había ganado el año pasado en Shanghái. EFE

