Sergi Darder: "Vamos a sufrir, a la afición hay poco que pedirle y mucho que darle"

Palma, 15 feb (EFE). - El centrocampista del RCD Mallorca Sergi Darder admitió tras la derrota contra el Betis (1-2) que coloca al Mallorca en descenso que este año van "a sufrir", y que a su afición "hay poco que pedirle y mucho que darle".
"Vamos a sufrir, igual que el que está noveno o décimo. El Getafe parecía muerto y salió, igual el Girona, ganando dos o tres partidos saldremos de ahí, pero cuanto antes lo asimilemos todos será mejor, tenemos que sumar de tres en tres para salir de abajo, pero somos conscientes de que no estamos dando el nivel. A la afición poco que pedirle y mucho que darle", declaró al ser preguntado sobre la multitud de aficionados que abandonaron el estadio antes del pitido final.
"Ha pasado lo que sabíamos que pasaría, confiábamos en contrarrestar esos contrataques, pero el Betis ahora mismo, a parte de tener jugadores con talento, compite mejor en bloque medio bajo, y con jugadores de tanta calidad es difícil contrarrestarlos", destacó de su rival.
"No ha sido fácil, ahora mismo al contraataque el Betis te mata, puedes preparar muy bien el partido que nos han pillado demasiadas veces ahí, podría decir que es un buen partido nuestro pero cuando sabes que puede pasar y pasa tantas veces, a pesar de haber dominado no puedo decirlo. Hemos hecho cosas para no perder, Leo hizo paradas buenas pero el equipo ha tenido empuje, me quedo con cosas positivas para crecer", sentenció.
