Espana agencias

Oblak: Parece que LaLiga se ha tirado; los partidos no se eligen, hay que jugar al máximo

Guardar

Madrid, 15 feb (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras la derrota por 3-0 contra el Rayo Vallecano, que “parece que LaLiga se ha tirado”, advirtió de que “los partidos no se eligen”, sino que “hay que jugar todos al máximo” y para “ganar” y manifestó su enfado y su tristeza tras el revés sufrido en Butarque.

“Parece, no sé, que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así. No podemos hacer partidos como el que hemos hecho hoy. De esta manera, va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, sino todos los partidos hay que jugar al máximo y ganarlos”, señaló en declaraciones a ‘Dazn’ al término del encuentro de este domingo.

“Y me da la sensación de que no lo estamos haciendo así. El Rayo ha sido mucho mejor este domingo, felicitarlos, pero al final hemos perdido. Merecimos perder y tampoco puedo decir mucho más”, abundó el guardameta y segundo capitán del Atlético.

“No hay explicación a eso. No se pueden elegir los partidos. Todos hay que jugarlos para ganar. Estoy seguro que hemos entrado a jugar para ganar, pero, al final, la cabeza no permite ganar partidos seguidos, porque no hay otra explicación. No puedo explicarlo. Mal de nuestra parte, pero no tengo la explicación”, insistió.

En el descanso, Simeone les transmitió que tenían que “estar más cerca de los jugadores” rivales. “Los primeros dos goles que han marcado han sido de una manera muy parecida. Les dejamos entrar en el área, que miren, den el pase… No estuvimos cerca y las dos jugadas las hemos defendido mal. Luego ha llegado el tercero en un centro al segundo palo. Enfadado, triste, enojado… El equipo tiene que dar la cara en todos los partidos y hoy no la hemos dado”, aseguró. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Dimitrievski frena al Levante y mantiene vivo al Valencia (0-0)

Infobae

Iván Romeo: "Espero consolidarme este año"

Infobae

97-60. El Barça se da un baño de autoestima a costa del Manresa antes de la Copa

Infobae

Segundo relevo de técnico en el Valladolid esta temporada

Infobae

4-0. Trámite para el Arsenal hacia octavos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya circulan los primeros AVE

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027