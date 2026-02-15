Espana agencias

Juzgan a diez acusados, entre ellos dos policías, por prostitución de menores en Almería

Almería, 15 feb (EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería acoge a partir de este martes la vista oral contra diez acusados, entre ellos dos policías, de integrar una red de prostitución de menores desarticulada por la Guardia Civil en la operación 'Terciaria'.

En el banquillo de los acusados se sentarán dos agentes de la Policía Local -uno de la capital almeriense y otro de Adra-, una joven como supuesta proxeneta y siete hombres más, para quienes la Fiscalía solicita penas que en su conjunto rozan los tres siglos de prisión.

El juicio, que está previsto que se desarrolle en cuatro sesiones, examinará hechos que se remontan al periodo comprendido entre 2018 y 2020.

Según la calificación provisional del Ministerio Público, la trama se tejió alrededor de la principal acusada, S.M.H., quien se enfrenta a una petición de 45 años de cárcel por cinco delitos de prostitución de menores y uno de maltrato en el ámbito doméstico.

La Fiscalía sostiene que esta joven, valiéndose de su relación de amistad y parentesco, captó a cuatro chicas -incluida su hermana- y al novio de una de ellas, todos menores de 16 años en el momento de los hechos.

La captación comenzó supuestamente con prácticas de fetichismo a cambio de dinero, y el relato fiscal detalla episodios de coacción física, incluyendo agresiones a su hermana para vencer su resistencia a ser prostituida.

Entre los procesados destacan dos funcionarios públicos, uno de ellos policía local de Almería, J.C.P.S., conocido en la trama como 'Señor X', para el que el fiscal pide 24 años de prisión y al que se acusa de prevalerse de su condición de autoridad para contactar con las menores y de agresión sexual en su vehículo particular.

El segundo agente implicado, M.L.N., de la Policía Local de Adra, afronta una petición de 10 años de prisión. El ministerio público le atribuye haber recogido a una de las víctimas en un coche patrulla oficial para trasladarla a la biblioteca municipal de la localidad -de la que poseía llaves- para agredirla sexualmente en su interior.

La acusación pública solicita las penas más altas para los restantes acusados de prostituir a las menores, entre los que destacan la petición de 54 años de cárcel para L.G.R., la más elevada de todo el procedimiento, seguida de los 48 años para C.T.R. y los 36 para J.C.V.J.

También será juzgado J.M.V.E., para quien se piden 20 años por agredir sexualmente a una menor y pagar por mirar mientras la víctima mantenía relaciones con su novio, también menor de edad.

La operación 'Terciaria' se inició en junio de 2020 tras la denuncia de la madre de una de las víctimas, quien detectó comportamientos extraños y mensajes sospechosos en el teléfono de su hija.

La investigación destapó una red donde los procesados, según la Fiscalía, eran "plenamente conscientes" de la minoría de edad de las víctimas, llegando algunos a solicitar prácticas humillantes y vejatorias guiadas por diversas parafilias. EFE

mma/fs/mcm

