Jagoba Arrasate: "Es un día duro"

Palma, 15 feb (EFE). - El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, confesó tras caer a las posiciones de descenso al perder contra el Betis (1-2) que se trata de "un día duro porque se pierde en casa, donde el equipo estaba mejor".

"Emocionalmente puede afectar entrar en descenso y en el primer tiempo hemos defendido mal las dos situaciones, te puede pasar una pero no la última del primer tiempo, el segundo gol nos ha lastrado mucho", añadió.

Sobre su rival, destacó que se vio a un equipo similar al del Metropolitano: "Hemos visto un Betis como el de la semana pasada en el Metropolitano. Estaban muy equilibrados tras pérdida, tienen tres jugadores que al espacio te pueden matar, en el segundo tiempo se entiende porque te vuelcas, pero las del primer tiempo se pueden defender mejor", indicó.

Arrasate comentó que los cambios de Sergi Darder y Samu Costa fueron para "dar un empujón físico" al equipo, y Luvumbo "ha agitado el partido" tal y como buscaban con su entrada tras el descanso.

Por otra parte, el entrenador bermellón lamentó nuevamente los problemas defensivos con 15 goles encajados en siete partidos este 2026: "Es una labor de todo el equipo y si no solucionamos esto lo vamos a tenerlo muy difícil, es un tema más del colectivo que de lo individual", dijo.

Por último, el técnico mandó un mensaje a su afición: "Agradecerles el apoyo de hoy y que entre todos tenemos que sacar esto. Entiendo el bajón del descenso, pero quedan 14 jornadas y será así hasta el final, me gustaría que no lo fuera y no nos tenemos que conformar con asumirlo", sentenció. EFE

