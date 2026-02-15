Espana agencias

Ibon Navarro: “Las pérdidas y los tiros libres lo pusieron muy difícil”

Málaga, 15 feb (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, apuntó a los errores en el porcentaje de tiros libre y a las doce pérdidas "muy estúpidas” en la segunda parte como claves para perder ante el Real Madrid (92-96) en Liga Endesa, tras ir ganando de dieciocho puntos.

“El porcentaje de tiros libres es definitivo: si fallas doce ante el Real Madrid, les estás invitando a que vuelvan al partido, más algún error de comunicación en la defensa en zona. Las doce pérdidas de la segunda parte y el porcentaje en tiros libres lo hicieron muy difícil”, resumió el técnico vasco tras el partido.

“Hemos entrado bien, con mucho acierto y energía, atacando muy bien, pisando pintura y con muchísimo acierto desde el triple que después no pudimos mantener en la segunda parte. Ahí nos fuimos a doce pérdidas muy estúpidas, algunas de regalar el balón”, insistió.

En una de las últimas posesiones, con posibilidad de triple para ganar, reconoció que la prioridad no era buscar una bandeja bajo aro de Emir Sulejmanovic: “Buscábamos a Chris Duarte para un tiro de tres, pero Perry vio debajo del aro a Sule y decidió dársela, decisión suya. Si entra, pues estaríamos hablando de otra cosa”.

Con respecto al parte de lesionados, informó sobre nuevas posibles bajas para la Copa del Rey de Valencia del próximo jueves (21.00 horas), sobre todo la del ala-pívot dominicano Tyson Pérez, que tuvo que ser descartado este domingo al no poder ser infiltrado.

“Nos hemos quedado sin Tyson justo antes del partido y Rubit hizo el esfuerzo de ayudarnos. Lo de Tyson está complicado. Le íbamos a infiltrar para que pudiera jugar, pero cuando le han visto, había mucho riesgo de romper el talón. Debemos esperar para que baje la inflamación y ver si el jueves, infiltrado, lo podemos usar”, informó.

Sobre el base Alberto Díaz, que fue convocado, pero no jugó, Navarro recordó que sigue “lesionado” y “las tres semanas se cumplen el jueves” y dijo que fue convocado “para apoyar y estar con el equipo, pero no vamos a forzar a nuestro capitán a volver antes de tiempo”.

Por último, indicó que ahora mismo “ni Tyson ni Killian Tillie tienen ninguna opción de jugar en Copa, pero si uno tiene cero opciones y el otro tiene una, pues lo intentaremos”. EFE

afl/jl

