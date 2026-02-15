Espana agencias

Ez Abde: "Tenemos que seguir en esta línea y ponernos el objetivo de la Champions"

Palma, 15 feb (EFE). - El futbolista del Real Betis Ez Abde indicó tras ganar al Mallorca (1-2) que el equipo tiene que "seguir en esta línea, trabajando duro" y ponerse el objetivo de "llegar a Champions, aunque no es fácil".

El atacante fue partícipe del triunfo con el tanto que abrió la lata, y fue nombrado mejor jugador del partido: "Con el trabajo que vengo haciendo, el MVP es la recompensa al buen trabajo", asintió.

Sobre la acción del gol, Abde confesó que siembre busca "el segundo palo" cuando la pelota está en los pies de Antony, y dijo que "gracias a Dios estaba ahí" y pudo meter el tanto.

El marroquí también destacó el desplazamiento de su afición, con más de 1.000 seguidores béticos en Son Moix: "La afición del Betis es una locura, siempre está ahí somos unos locos de la cabeza y la verdad que muy agradecido", sentenció.

