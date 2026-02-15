Cuarenta fotos de EFE para conmemorar la Constitución de 1978, la más longeva de España

Madrid, 15 feb (EFE).- Una exposición con cuarenta fotografías de la Agencia EFE conmemorará, a partir de este martes, la Constitución de 1978 en el Congreso, en un recorrido visual para celebrar los logros de la Carta Magna española cuando se convierte en la más longeva de la historia del país.

Las fotografías de EFE, que van desde la votación del pleno del Congreso en el que se aprobó la Constitución el 31 de octubre de 1978 a la jura de la Carta Magna de la princesa Leonor en 2023, estarán expuestas en la Cámara Baja desde el martes 17 de febrero en una muestra que inaugurarán los reyes tras el acto institucional 'La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades', nombre que también lleva la exposición.

A su llegada, los reyes recibirán el saludo del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; del presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, y del director de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso, Miguel Ángel Gonzalo.

Durante el recorrido por la exposición se podrán observar instantáneas clave para entender el proceso de aprobación y aplicación de un texto que representa, según ha señalado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, "el mayor logro colectivo de la historia de España".

La exposición, organizada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Congreso, con fondos de la Agencia EFE y la Cámara Baja, celebra que el 18 de febrero la Constitución de 1978 pasará a ser la más longeva de la historia de España, al sobrepasar a la de 1876, que estuvo en vigor hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.

Las imágenes han sido rescatadas de entre los más de 12 millones de documentos gráficos que atesora el archivo de EFE, la mayor agencia de noticias en español del mundo, y dan testimonio de un proyecto colectivo nacido del diálogo y del consenso tras décadas de ausencia de libertades.

La muestra comienza con el proceso constituyente; continúa con escenas que pusieron a prueba la solidez del pacto constitucional, como el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o la lucha contra el terrorismo, e incluye otras de ciudadanos ejerciendo libremente derechos constitucionales, a las que se unen aquellas que reflejan avances como el matrimonio igualitario o los derechos de las personas con discapacidad.

En cuanto a los fondos del Congreso, se podrá ver el original de la Constitución, el ejemplar sobre el que juraron el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, en 1986, y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en 2023, y el que se utilizó para la Proclamación de Su Majestad el Rey, Felipe VI.

El 18 de febrero la Constitución cumplirá 17.240 días, o lo que es lo mismo 47 años, dos meses y trece días. Aunque no se trata de celebrar únicamente la extensión temporal, ha indicado a EFE Simancas, sino también lo que ha representado y representa "en términos de progresos, de estabilidad política, jurídica y social".

"Hay que celebrarlo, celebrar la Constitución, defenderla, cuidarla. La exposición, como el resto de actividades que ha organizado el Gobierno, constituye un recordatorio de lo que la Constitución ha sido y es. Nada más y nada menos que el pilar sobre el que se han construido los grandes logros del país durante estos casi 50 años", ha añadido.

Casi medio siglo de convivencia pacífica, vigencia de las reglas democráticas, consolidación de libertades civiles y derechos sociales, el papel de España en Europa y en el resto del mundo, son algunos de los hitos que ha enumerado el secretario de Estado, quien ha subrayado que el texto ha sido y será "un referente de paz y progreso para varias generaciones de españoles" así como "una garantía de presente y de futuro". EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8010210813)