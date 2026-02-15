Cömert: “Bajo ninguna circunstancia he pretendido humillar al Levante”

Valencia, 15 feb (EFE).- El central suizo del Valencia Eray Cömert afirmó que “bajo ninguna circunstancia” ha pretendido humillar al Levante ni a su afición con su celebración al final del partido que derivó en una tangana entre ambos equipos.

El defensa cogió el banderín del córner en el que estaba situada la grada visitante, colgó su camiseta y lo paseó por el Ciutat de València, un gesto que no sentó bien al equipo levantinista. Después de que el técnico Carlos Corberán se disculpara en sala de prensa, lo hizo el central en sus redes sociales.

“Me gustaría aclarar que bajo ninguna circunstancia he pretendido humillar al Levante ni a sus aficionados. Sé que son semanas difíciles para el Levante también y entiendo que haya gente que lo haya interpretado como una falta de respeto y se haya molestado”, explicó.

Cömert agregó que “ha sido una reacción fruto de las emociones de un derbi y de la alegría y satisfacción que supone para nosotros ganar este partido en la situación en la que estamos”. EFE

