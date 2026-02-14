Espana agencias

'No pasa nada': una madre contra el mito de la maternidad perfecta

María Jesús Ezquerro

Barcelona, 14 feb (EFE).- Todas las maternidades son imperfectas porque es imposible ajustarse al ideal de cómo debería ser, pero lo son aún más cuando el bebé que llega es neurotípico o tiene una discapacidad. Tras darse de bruces con esta realidad, Bego Prados decidió narrar su periplo vital en 'No pasa nada', un libro que reivindica el valor de la diferencia y exige cambios en la sociedad.

Maestra afincada en Suiza desde hace más de una década, Bego Prados (Barcelona, 1978) se estrena como escritora en este libro (editorial Espasa), que nació de la necesidad de dar visibilidad a una de estas experiencias de maternidad, la suya, la de Jone, su hija con autismo.

En una entrevista con EFE, la escritora ha explicado que 'No pasa nada' "no es un libro de autoayuda". "Sale de la voluntad de querer hacer un libro distinto a todo lo que yo había leído sobre autismo. Y con mucha denuncia social", ha indicado.

El libro nace de la experiencia personal de Bego (las primeras sospechas, la losa del diagnóstico y las dificultades para encontrar guardería, entre otros momentos) y recoge datos y reflexiones sobre el autismo hasta conseguir un relato que funde el testimonio novelado con el ensayo, en un tono divulgativo y repleto de humor.

"Yo quiero mucho a mi hija pero la podría enviar a Madagascar", asegura haciendo uso de esa disposición a tomarse las cosas más serias con cierta banalidad que impregna el libro.

Sobre la maternidad, asegura que "todas las maternidades son atípicas, pero cuando el niño que llega no es el que se esperaba se convierten en relatos improbables", algo que la ha motivado a elevar la voz para que estas historias sean también escuchadas.

"Poder dejar un relato sobre una maternidad que puede ser muy exigente hace que éste sea más improbable. Para mí ha sido casi un milagro y eso que vivo en Suiza, aunque no estoy montada en el franco", ha señalado, para preguntarse a continuación cuánto más difícil puede ser en otros casos, en los que confluye un riesgo de pobreza u otras circunstancias adversas.

El libro denuncia el exceso de relatos en las redes de "la maternidad más comercial y estereotipada", en la que "la discapacidad no parece tener cabida", un fenómeno que "invisibiliza" a las mujeres "que descubren en los meses siguientes de haberse convertido en madres que sus bebés tienen algún problema de desarrollo importante".

"La maternidad que va de la mano de mi hija estuvo y aún está llena de obstáculos. Hasta que no experimentas la salida de Matrix no ves hasta que punto estamos desprotegidos, sobre todo, nuestros hijos. Ahora estamos esperando a ver qué opciones tenemos para ella (tiene casi 15 años) para la secundaria. Hay muy pocas. Y eso significa que tu hijo o hija se puede quedar en casa y eso en un país como Suiza", afirma.

Bego ha escrito un libro "que le dice a la gente que todos podemos sufrir esta salida de Matrix y necesitamos replantear toda la sociedad para que todo el mundo tenga su lugar. Es igual si eres autista, tienes una trisomia o tienes una enfermedad rara o minoritaria".

Respecto al autismo, denuncia "los clichés" que existen, muchos de los cuales vienen del cine ('Rainman', 'Forrest Gamp'), aunque admite que cada vez más esta condición es más conocida en la sociedad a diferencia de las enfermedades raras. "Es un club muy grande y hasta tenemos nuestro espacio de cultura pop", apunta.

Dejando de lado los lugares comunes, explica que el abanico de personas con autismo es muy amplio y que su hija "no es candidata a ir a la universidad pero sí necesita un recorrido escolar, de vida. En cambio, otro sí que querrá ir a la universidad y necesita adaptaciones". EFE

