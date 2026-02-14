Espana agencias

La Generalitat de Valencia lanza un Es-Alert en Castellón por vientos huracanados

València, 14 feb (EFE).- La Generalitat Valenciana ha enviado un mensaje de alerta Es-Alert a los móviles de la provincia de Castellón para avisar de los fuertes vientos que se prevén este sábado en la zona y pide que se eviten desplazamientos.

La alerta de Protección Civil indica asimismo a la población que se informe por los canales oficiales y en caso de emergencia llame al 112.

Emergencias informa de que se mantiene la alerta roja por temporal de viento extremo en la provincia de Castellón y naranja en Alicante y Valencia y de que la fase de mayor riesgo será durante el día de hoy y hasta la medianoche, por lo que se han establecido restricciones de tráfico en las carreteras de esta provincia.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha señalado que los vehículos ligeros, como motos o bicicletas, tienen que evitar también desplazamientos, por el riesgo de rachas de viento que en algún municipio han superado los 160 km/h.

Valderrama ha hecho estas declaraciones tras la reunión de coordinación y seguimiento del episodio de fuertes vientos en la Comunitat, mantenida en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, y a la que también han asistido miembros de la Administración General Estado, de la Diputación Provincial de Castellón, los consorcios provinciales de bomberos y los servicios de emergencias.

El conseller ha informado que desde las 11:00 horas de la mañana de ayer viernes se han registrado en la Comunitat 450 incidentes relacionados con el viento, 104 de ellos la pasada noche, fundamentalmente por caídas de árboles.

Ha destacado también los tres incendios registrados en las localidades de Cabanes, l'Olleria y Xeraco, ya controlados.

Según Valderrama, el viento ha provocado incidencias en carreteras, como el corte de la A-33 en la Font de la Figuera (Alicante) y en la AP-7 a la altura de Benicarló (Castellón).

"Quiero lanzar un mensaje claro a la ciudadanía que no se confíe ante una situación de que su municipio no haya viento, porque según la información de que disponemos tenemos rachas de viento de más de 140 km/h en diversos municipios", ha manifestado.

El conseller ha recordado que en la provincia de Castellón se ha limitado la velocidad de circulación a 80 km/h y los vehículos pesados tienen que transitar por el lado más derecho de la calzada y está prohibido el adelantamiento.

Ha informado de que se ha tomado la decisión de restringir el tráfico en la AP7 a vehículos de más de 7 toneladas y media, para evitar cualquier vuelco.

"La ciudadanía tiene que ser consciente de que tiene que tomar medidas de autoprotección y evitar cualquier tipo de desplazamiento", ha reiterado.

Sobre las incidencias registradas desde ayer, el conseller ha informado de que no tienen constancia de daños personales importantes, y se han registrado vuelcos de algunos vehículos en la Font de la Figuera y en la AP-7.

Valderrama ha indicado también que ha habido una caída de un árbol en la vía férrea en el municipio de Santa Magdalena de Pulpis (Castellón) y está limitándose la velocidad de los trenes en determinadas zonas, "con un fin de precaución y estar prevenidos ante esta situación que nos está afectando".

Ha informado por último de que el episodio de vientos más fuertes están previstos para esta mañana, hasta las 16:00 horas, pero pide precaución porque continuará por la tarde con posibles rachas importantes. EFE

