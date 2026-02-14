Argentina cierra su etapa en Hobart con otra victoria ante las anfitrionas (3-0)

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- La selección femenina argentina de hockey sumó su cuarta victoria en la etapa de la Pro Liga de Hobart (Australia) con un nuevo triunfo ante la selección anfitriona por 3-0, cerrando así su participación en la ventana en el país 'aussie'.

En el mismo escenario que hace sólo tres días, en el que ganaron por la mínima, 1-0, Las Leonas volvieron a derrotar a Australia en el Tasmania Hockey Centre. Esta vez, el resultado fue mayor gracias a los tantos de Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany.

Tras un primer cuarto sin goles, Argentina se adelantó en el segundo cuarto con el gol de Díaz, llegando por delante al descanso. Tras la reanudación, la Albiceleste amplió la ventaja al final del tercer periodo con el tanto de Trichinetti. Ya en el último, Gorzelany aprovechó un penalty córner para poner el definitivo 3-0 en el marcador.

Así, Las Leonas continúan terceras en la clasificación de la Pro Liga con 17 puntos, sólo por detrás de Países Bajos y Bélgica, primera y segunda respectivamente, con 21 puntos. Tras el cierre de esta etapa en Australia, la competición se reanudará en el mes de junio en Wavre (Bélgica). EFE