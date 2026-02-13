Espana agencias

Nogueras avisa al PSOE de que su relación con Junts seguirá rota a pesar de haber aprobado la ley de multirreincidencia

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado este viernes al PSOE de que su relación con el partido liderado por Carles Puigdemont "no cambia nada", en cuanto a la decisión de romper relaciones que tomó la militancia durante el pasado noviembre, tras haber aprobado este jueves la ley de multirreincidencia.

Así lo ha afirmado Nogueras en una entrevista en 'Espejo público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha aseverado que podrían haber aprobado esta iniciativa "con o sin los votos del PSOE", puesto que también la han apoyado los diputados del PP, Vox, PNV, Junts y UPN.

En este sentido, la diputada nacionalista ha agregado que, si el PSOE ha votado a favor de la reforma penal que castigará con hasta tres años de prisión a los reincidentes en el delito de hurto y estafas, es porque los alcaldes del partido liderado por Pedro Sánchez "llevan mucho tiempo pidiendo que se tomen medidas" a este respecto.

"NOS COBRAMOS CON UN TEMA NEGOCIADO HACE TIEMPO"

"Nosotros rompimos con el PSOE, no estamos negociando con ellos. Ayer lo que pasó es que nos cobramos un tema que estaba negociado hace mucho tiempo", ha incidido sobre la relación entre los partidos de Puigdemont y Sánchez.

Asimismo, al ser preguntada por quienes rechazan esta reforma, ha señalado que estas críticas son de aquellos que "no ven la realidad de la calle" y que no ven como los ladrones van "campando por Cataluña". "Me da la sensación que hay algunos que están en la luna", ha espetado.

