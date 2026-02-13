La RFEF justifica el modelo de venta de entradas para atender 6.000 peticiones de clubes

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) justificó el cambio del sistema de venta de entradas para la Copa de España de Granada, así como la supresión de los abonos por jornada, y señaló que responde a la necesidad de atender al cien por cien las peticiones de los clubes participantes, que en su conjunto alcanzan las 6.000 localidades.

Con esta medida, las entradas se pondrán a la venta por partidos y no por jornadas completas, lo que permitirá, según la RFEF, ampliar la capacidad de acoger espectadores en cada uno de los encuentros.

El ente federativo subraya que cualquier aficionado podrá adquirir localidades para los siete partidos del torneo a unos precios que se mantienen invariables desde 2019.

La postura de la RFEF llega después del comunicado hecho público por peñas y aficionados de varios de los clubes que competirán en la Copa de España, en el que mostraban su preocupación y crítica por el modelo inicial de distribución.

Desde la RFEF se asegura que se ha mantenido contacto permanente con las entidades implicadas para dar respuesta a sus demandas y facilitar la presencia del mayor número posible de seguidores.

El torneo comenzará el jueves 19 de marzo con el partido entre Movistar Inter FS y Jimbee Cartagena Costa Cálida (18:00 horas). Esa misma jornada, ElPozo Murcia Costa Cálida se medirá al Jaén Paraíso Interior a partir de las 21:30 horas.

El viernes 20 será el turno de Quesos El Hidalgo Manzanares frente a Illes Balears Palma Futsal (18:00), mientras que Barça y Viña Albali Valdepeñas cerrarán los cuartos de final a las 21:30 horas.

Las semifinales se disputarán el sábado 21 en doble turno, a las 18:00 y 21:30 horas, y la final el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas en el Palacio Municipal de Deportes de Granada. EFE

