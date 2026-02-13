Detectan los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'

Lleida, 13 feb (EFE).- El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 13 nuevos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, dos de ellos fuera de la 'zona cero', el radio de 6 kilómetros desde el primer jabalí infectado.
En concreto, los dos jabalíes que han dado positivo fueron localizados en una urbanización de Molins de Rei (Barcelona), por lo que se amplía el área a los municipios de la zona del alto riesgo, para llegar a 14 localidades.
Con los nuevos 13 casos, ya son 155 los jabalíes infectados localizados en Cataluña desde la aparición de la enfermedad en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a finales del pasado noviembre.EFE
cll/pll/mgl
Últimas Noticias
La diputada Tesh Sidi pide a Meta que actúe ante las amenazas recibidas por Instagram
Cuarenta fotos de EFE para conmemorar la Constitución de 1978, la más longeva de España
Marcelino: "Los partidos del Getafe son tremendamente ajustados"
Australia se impone en el SailGP de Auckland, en Nueva Zelanda; España, tercera
El Rayo manifiesta su "absoluta disconformidad" con el traslado a Butarque del derbi
MÁS NOTICIAS