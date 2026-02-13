Espana agencias

'Como cabras', la película de animación de Stephen Curry (NBA) sobre deporte y superación

Amanda Rodríguez Machín

Madrid, 13 feb (EFE).- La película de animación 'Como cabras', producida por el jugador de la NBA Stephen Curry y que se estrena este viernes, es la historia deportiva de una pequeña cabra, marcada por la superación y el trabajo en equipo, pero también por la presión a la que nos someten las redes sociales.

Producida por Sony Pictures Animation y de los creadores de 'Las guerreras K-Pop' y 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', la historia sigue a Will, una pequeña cabra que recibe la oportunidad de unirse a un equipo profesional de 'rugebol', un deporte dominado por los animales más rápidos y feroces donde tendrá que demostrar a sus compañeros y al mundo que, pese a su tamaño, sus capacidades pueden llevarla a lo más alto.

En su versión en castellano, los actores Álex González, Ana Jara, Leo Harlem, el jugador de baloncesto Juancho Hernangómez y los creadores de contenido Misho, Laura Pastor y Hermoti doblan a los protagonistas de este largometraje, enmarcado en los tiempos de internet y las redes sociales.

"Tiene un mensaje increíble, súper importante para los niños", explica Pastor en una entrevista con EFE, y asegura que es una película para "disfrutar en familia", con un "equilibrio perfecto" donde "los adultos no se van a aburrir y los niños tampoco".

"No te imaginas la diversidad de personajes que hay", como una cabra o una avestruz que juega al baloncesto, señala la dobladora.

De igual forma, Hermoti alaba "el mensaje tan positivo, optimista y esperanzador que tiene", pero sobre todo resalta la calidad de la animación: "me hizo sumergirme y meterme mucho más de lleno en la película".

Redes sociales y salud mental

Junto a los valores que fomenta el filme, Misho también destaca que se trata de una propuesta "muy actual", que refleja "cosas que están pasando a día de hoy" y que se ven "muy bien representadas" en la pantalla.

La producción combina acción deportiva y comedia con una lectura contemporánea sobre la presión, la exposición pública en internet y la gestión de la fama. En un contexto en el que las redes "son primordiales en nuestro trabajo y en el mundo en general", el creador de contenido considera que "es inevitable sentirte súper identificado" con la realidad que presenta el filme.

Por su parte, González reflexiona que el mundo tecnológico "está muy bien integrado" en la película, donde se retrata la nocividad que pueden suponer las redes pero "no trata de aleccionar a nadie" y expone también "la democratización de la información".

Tanto él como Jara aseguran que se han reconciliado con las redes recientemente, ya que "hay que aprender a vivir con ello, entender que es una herramienta de trabajo también", y buscan utilizarlas beneficiosamente, ya sea como "altavoz" para "mandar mensajes" o para que "cada uno tenga la libertad de contar lo que quiera, cuando quiera y como quiera"

La magia del doblaje

Para ambos actores, que se han estrenado como dobladores en este filme, participar en el proyecto ha sido "una experiencia maravillosa", aunque también "un reto muy técnico", en el que han tenido que afrontar la dificultad de recrear sensaciones y momentos de acción usando únicamente la voz, ya que al grabar "no puedes hacer movimientos porque se oyen"; además de otros retos como interpretar sin conocer todo el guion o encajar las palabras en castellano en una película originalmente grabada en inglés.

En cambio, Pastor y Hermoti, que además de creadores de contenido son dobladores profesionales, coinciden con el youtube Misho en que el mayor desafío ha sido "encontrar el punto del personaje, qué quiere representar y cómo es" para llevarlo a sus voces.

"Cuando estaba viendo la película, ya no veía a las personas, veía a los personajes. Y yo creo que eso es increíble de conseguir", expresa Hermoti, que llega a la conclusión, junto a sus compañeros, de que esa es "la magia" del doblaje: "mimetizarte con algo que no eres tú a priori", si bien "los personajes tienen un poquito que ver con nosotros". EFE

(vídeo)

EFE

