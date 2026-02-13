Espana agencias

Antxon Muneta: "Tenemos que sacar los tres puntos como sea"

Miranda de Ebro (Burgos), 13 feb (EFE).- El entrenador del Mirandés, Antxon Muneta, dijo este viernes que su equipo, colista de la Liga Hypermotion, necesita "sacar los tres puntos como sea" en el partido que le enfrentará este domingo al Las Palmas.

El entrenador rojillo remarcó en rueda de prensa que, pese a la mejoría en el juego mostrada en las últimas jornadas, el objetivo inmediato del Mirandés pasa por sumar de tres en tres y recortar distancias en la lucha por la permanencia, aunque admitió que será imprescindible enlazar varias jornadas sin perder para conseguirlo.

Muneta señaló que, pese a que su equipo cierre la clasificación, no ha percibido "ansiedad" en la plantilla.

Respecto al choque con Las Palmas, sexto en la tabla, el técnico del Mirandés reconoció que espera un duelo exigente ante "un equipazo con jugadores de Primera" que también llega necesitado, pero afirmó que confía en el factor campo. EFE

