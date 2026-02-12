El concurso del carnaval de Cádiz ya tiene a sus 15 finalistas

Cádiz, 12 feb (EFE).- El jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz ha dado a conocer esta madrugada los nombres de las 15 agrupaciones que actuarán en la Gran Final que se celebrará este viernes en el Gran Teatro Falla.

Según el fallo leído sobre el escenario por la secretaria del jurado, tras la celebración de la cuarta y última semifinal, en la modalidad de cuartetos han logrado el pase las tres agrupaciones que seguían en competición: 'Crónica de una muerte más que anunciada', 'Los Latin King (de la calle Pasquín)' y '¡Que no vengan!'.

En chirigotas estarán en la final 'Una chirigota en teoría', también conocida como la chirigota de los Stephen Hawking'; 'Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)', que fue la ganadora del año pasado con Los calaítas; la chirigota del Yuyu 'Los que fueron a coger papas' y la del Bizcoho 'Ssshhhhh!!!'.

En comparsas competirán por el primer premio 'Los humanos', de Antonio Martínez Ares; 'DSAS3', de Jesús Bienvenido; 'Los invisibles', de Manuel Cornejo; y 'El patriota', la comparsa de Alcalá de Guadaíra, que, por primera vez estará en una final con su disfraz de Blas Infante, el considerado padre de la patria andaluza.

En coros han alcanzado la última fase 'El sindicato', de Julio Pardo; 'ADN', de Luis Rivero; el llamado coro de los estudiantes 'Las mil maravillas' y 'La esencia', de David Fernández y José Manuel Pedrosa.

El jurado dio a conocer también las puntuaciones de las agrupaciones que no han pasado, de tal manera que han marcado el corte la comparsa 'Los locos'; la chirigota 'Los que la tienen de mármol'; y el coro 'La carnicería'.

Este jueves el Falla acogerá la final infantil, aplazada a esta fecha por el temporal que azotó Cádiz el pasado sábado, mientras que el Palacio de Congresos será la sede de la final del concurso de romanceros. EFE

