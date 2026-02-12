Ascienden a 267 los incidentes causados por el vendaval en Baleares

Palma, 12 feb (EFE).- La meteorología adversa, con fuertes vientos que han alcanzado una racha máxima de 162 kilómetros/hora en la sierra de Alfàbia (al norte de Mallorca), ha causado 267 incidentes en Baleares desde la medianoche hasta las 15.00 horas de este jueves, según el balance de la Dirección General de Emergencias.

En Mallorca ha habido 187 incidencias, que afectan sobre todo a los municipios de Palma (con 85), Inca (17), Calvià (14) y Alcúdia (11).

En Menorca ha habido 46, de los que 31 han ocurrido en Mahón, y en Ibiza 33, con 10 en Ibiza capital, 6 en Sant Joan de Labritja y los mismos en Santa Eulària, además de uno en Formentera.

Por tipo, 60 atenciones de los servicios de emergencias han sido por riesgo de desprendimiento, 59 para retirar desprendimientos de elementos urbanos y 54 de árboles caídos sobre la calzada.

Además, han actuado por otros 42 árboles caídos en distintos lugares de Baleares y 26 veces para retirar obstáculos o líquidos sobre la calzada.

El puerto de Ibiza ha cerrado este jueves, a las 06.00 horas, por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado la alerta naranja en todo Baleares por fenómenos costeros.

La Aemet ha declarado para este jueves el aviso naranja por mala mar en todo Baleares y también por viento fuerte del oeste y noroeste en el interior y el norte de Mallorca y en Menorca, con rachas máximas de 90 km/h, que en cumbres y cabos podrían superar los 130 km/h.

El aviso naranja por fenómenos costeros afecta a todo el archipiélago, por ese viento de componente oeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros, con ola individual máxima de 6 a 8 metros.

El aviso es amarillo por el viento en el resto del archipiélago, pues las rachas máximas serán de 70 a 80 kilómetros por hora.

Por su parte, Emergencias mantiene activada la alerta naranja, que corresponde al índice de gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal, por vientos fuertes y fenómenos costeros en todo Baleares y ha pedido precaución a la ciudadanía durante las próximas horas del jueves.

Además, ha publicado en redes sociales los consejos de autoprotección aplicables por el viento y el temporal marítimo, que se pueden consultar en https://x.com/Emergencies_112/status/2021851467456377291?s=20

