Espana agencias

Marlaska asegura que una patrulla de la Guardia Civil "tuvo conocimiento" del Alvia media hora después

El responsable del Interior subraya la rápida activación de los cuerpos de seguridad tras el siniestro ferroviario en Córdoba, insiste en la eficiencia de la respuesta y reitera que la profesionalidad nunca ha sido puesta en duda durante la intervención

Una patrulla de la Guardia Civil solicitó refuerzos sanitarios, de bomberos y de protección civil apenas minutos después de haber llegado al lugar del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, tras constatar la magnitud de la emergencia. A las 20.15 horas, una segunda patrulla ya había sido informada sobre la implicación de un segundo tren, el Alvia, que circulaba en dirección a Huelva. Según información difundida por Europa Press, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la rapidez y eficiencia con la que se activaron los servicios de seguridad ante el siniestro, rechazando cuestionamientos sobre la profesionalidad de los cuerpos intervinientes.

Grande-Marlaska, durante una entrevista en TVE recogida por Europa Press, trazó una cronología precisa del dispositivo de emergencia. Detalló que la primera alerta sobre el accidente ferroviario llegó al Centro de Operaciones y Servicios (COS) de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba a las 19.47 horas. A partir de ese momento, una primera patrulla accedió a la zona de los hechos a las 20.00 horas, quince minutos después del descarrilamiento del tren Iryo con destino a Madrid. Según el ministro, la patrulla, tras observar el alcance de la tragedia, solicitó más recursos materiales y humanos para gestionar la situación.

A las 20.15 horas, ya se tenía constancia de la presencia de un segundo tren afectado, el Alvia rumbo a Huelva, y en ese mismo horario, nuevas patrullas de la Guardia Civil extendieron la petición de apoyo adicional. A las 20.30 horas, servicios sanitarios, de protección civil y bomberos se encontraban operativos en el lugar donde ocurrió el percance, según reiteró el ministro en sus declaraciones, tal como recogió Europa Press.

Grande-Marlaska afirmó que la reacción de la Guardia Civil respondió a protocolos establecidos que buscan garantizar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia en situaciones críticas. Además, enfatizó que "nadie ha puesto en duda la profesionalidad, la celeridad, la eficacia y la eficiencia de nuestros medios".

El ministro del Interior manifestó que la institución siempre ha actuado bajo criterios de transparencia y atención a las víctimas. Subrayó que las autoridades comparecieron de inmediato y atendieron a los medios desde las primeras horas posteriores al accidente. Además, recordó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, informó públicamente la misma noche de la tragedia y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó al lugar de los hechos el lunes siguiente.

Acerca del informe preliminar elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Grande-Marlaska eludió realizar valoraciones profundas. Señaló que corresponde a los órganos competentes presentar explicaciones fundamentadas sobre las causas, destacando la importancia de la transparencia y la solidez de los datos que se manejen antes de emitir conclusiones definitivas, tal como reportó Europa Press.

Respecto a las críticas formuladas por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Grande-Marlaska insistió en que el Ejecutivo ha priorizado la transparencia y ha actuado desde el momento inicial. El ministro expresó su deseo de que en la principal fuerza de la oposición prevalezca el enfoque de colaboración demostrado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. "Yo le diría al señor Almeida que mire un poco al presidente de la Junta de Andalucía y le diría que ahí están los datos," afirmó el ministro según consignó Europa Press.

La gestión de la emergencia en Adamuz ha reflejado un seguimiento exhaustivo de los procedimientos, según argumentó el titular de Interior, quien reiteró la negativa a los planteamientos que apuntaban a una demora en la identificación de los trenes implicados. Frente a las distintas opiniones surgidas tras el accidente, Grande-Marlaska optó por enfatizar la colaboración institucional y el respeto a los protocolos como ejes de la actuación pública de los cuerpos de seguridad y emergencia, resaltando la importancia de ceñirse a los avances de la investigación oficial y la labor de los equipos desplazados al siniestro, de acuerdo con la información recogida y difundida por Europa Press.

