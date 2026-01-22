Espana agencias

El Sporting avanza en el fichaje del uruguayo Andrés Ferrari

Gijón, 22 ene (EFE).- El Sporting de Gijón ha avanzado en las últimas horas en el fichaje del delantero centro uruguayo Andrés Ferrari, que apunta a reforzar la escuadra asturiana en calidad de cedido procedente del Sint-Truiden belga.

Fuentes del club han confimado a EFE que el Sporting lleva semanas trabajando en su fichaje, contando con competencia importante en el panorama internacional como el Werder Bremen alemán.

El atacante, de 23 años, tiene experiencia en Segunda División, concretamente en las filas del segundo equipo del Villarreal durante la temporada 23/24.

El club castellonense desembolsó dos millones y medio de euros por su fichaje, procedente del Defensor Sporting uruguayo, después de que el delantero se proclamase campeón del mundo sub-20 en el verano de 2023 con el combinado charrúa.

Tras una campaña en España, Ferrari salió cedido a Bélgica, donde el Sint-Truiden terminó ejecutando la opción de compra por el futbolista en el pasado mercado de verano.

El propio Sporting lanzó un mensaje enigmático en sus perfiles de redes sociales anticipando la llegada de un delantero, quedando a expensas de que el futbolista viaje a Gijón para someterse al pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato como rojiblanco. EFE

dsl/rm/jpd

