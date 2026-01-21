Lo último sobre el accidente de Adamuz: ya se ha identificado a 42 de los 43 fallecidos

Madrid, 21 ene (EFECOM).- Los esfuerzos por avanzar en la identificación de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) han logrado que se haya conseguido en el caso de 42 de los 43 fallecido, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que la falta de mantenimiento o la supervisión de las vías "parece claro" que no están entre las causas del accidente.

Mientras, este miércoles se han conocido nuevos audios que desvelan que el centro de control de la estación de Atocha intentó contactar con el maquinista del Alvia, que posiblemente ya había fallecido. Ante su falta de respuesta, pudieron hablar con la interventora, que, en estado de 'shock', informó de que tenía "sangre en la cabeza".

La investigación también ha revelado la existencia de muescas en las ruedas de los vagones anteriores al que descarriló y otro audio que demuestra que el conductor del Iryo no fue consciente del choque.

Esto es lo que se sabe del accidente hasta el momento.

- El número de víctimas mortales es de 43, después de que se haya encontrado otro cadáver en el vagón de la cafetería del Alvia.

- Ya se ha podido identificar a 42 de los fallecidos a través de las huellas dactilares, y se han realizado 43 autopsias. La cifra de denuncias de desapariciones continúa siendo 45.

- Siguen ingresadas en distintos hospitales andaluces 31 personas (28 adultos y tres niños) tras seis altas hospitalarias en las últimas horas. Seis heridos están en diferentes unidades de cuidados intensivos (UCI). El total de atenciones sanitarias es de 123 (118 adultos y cinco menores).

La investigación

- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que la falta de mantenimiento o la supervisión de las vías "parece claro" que no están entre las causas del accidente.

- Ha explicado que hay marcas en los 'bogies' (la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes integrada por ejes y ruedas) de los cinco primeros coches del Iryo.

- Los trenes que pasaron más de una hora antes del accidente por ese tramo de la vía no muestran en sus ruedas las muescas que sí presentan los que pasaron después, incluido el siniestrado.

- Se trata de averiguar "si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse", ha señalado Puente.

- Puente cree que vincular las muescas con daños en la vía es una "posibilidad innegable", pero "aventurada".

- El ministro ha anunciado que comparecerá, a petición propia, ante el Pleno del Congreso para explicar los detalles del accidente.

- El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha apuntado que "lo que ahora parece más probable" es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura.

- La Guardia Civil ha localizado sumergida parcialmente en un arroyo la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente e investiga si procede de uno de los trenes siniestrados y si puede arrojar alguna pista sobre las causas de la tragedia.

- Los audios de las primeras llamadas del maquinista del Iryo al centro de control de Adif muestran que no fue consciente del choque. En una primera avisaba que había sufrido un "enganchón", y en una segunda, realizada a los "tres o cuatro minutos", advertía de que había invadido la vía en sentido contrario, de que había heridos y un incendio.

- La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada sigue suspendida.

- Air Europa e Iberia reforzarán sus frecuencias a Andalucía hasta el 2 de febrero.

- Los operativos técnicos y de emergencia han comenzado a las 18:00 horas las labores para trocear el último vagón del Alvia, el número 3, después de haber concluido este miércoles en los vagones 1 y 2, este último en el que se halló un cuerpo sin vida.

- Ya ha sido troceado el vagón número uno y la primera mitad del número dos. Se ha cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

- Tres fiscales de la Fiscalía Provincial de Córdoba investigarán las circunstancias del accidente ferroviario, una tarea que se prevé "compleja".

- Pedro Sánchez y Juanma Moreno han acordado hacer un homenaje de Estado a las víctimas el sábado 31 de enero en Huelva.

- Poco a poco se van conociendo la identidad de las víctimas mortales. Como la de Mario Jara, un hombre de 42 años que formaba parte del grupo de opositores a Instituciones Penitenciarias, o la de Julio Rodríguez Gómez, leonés de 52 años, conocido en el mundo del baile como Julio Son.

- El tripulante del Alvia que se salvó de la tragedia de Angrois en 2013, Agustín Fadón, también ha sido identificado entre las víctimas mortales, al igual que la navarra María Luisa Eugui, que iba a Huelva a visitar a su hermana.

- La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) ha creado una plataforma de asesoramiento jurídico para las víctimas y afectados

- El sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados -Adamuz y Gelida (Barcelona)- en los que han fallecido tres maquinistas. (EFECOM)

