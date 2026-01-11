Espana agencias

Viajar sigue siendo una condena para Osasuna

Guardar

Pamplona, 11 ene (EFE).- Osasuna volvió a perder lejos de casa, fuera de El Sadar, en una nueva salida sin premio en Girona, prolongando así una racha a domicilio que sigue sin encontrar final y que mantiene a los de Alessio Lisci como los peores visitantes de la categoría.

Esta vez fue en Montilivi en un partido que dejó sensaciones encontradas. Los navarros pudieron merecer algo más por fases del encuentro, pero la cruda realidad volvió a golpearles: derrota por 1-0 y el casillero de puntos a domicilio que sigue exactamente igual.

Era la décima vez que Osasuna hacía las maletas esta temporada. Y, como tantas otras, lo hacía acompañado por la ilusión de su gente. La afición navarra creyó de verdad en la posibilidad de sumar por fin los tres primeros puntos lejos de El Sadar y le acompañó en Montilivi, más aún ante un rival que no atraviesa su mejor momento y al que los rojillos aventajaban en un punto en una tabla que empieza a comprimirse peligrosamente.

La primera parte volvió a alimentar esa esperanza. Buen tono, orden, presencia en campo rival y alguna ocasión clara, como la que tuvo Víctor Muñoz, que bien pudo cambiar el signo del partido. Pero la historia se repitió tras el descanso. El equipo fue perdiendo chispa, claridad y determinación, hasta el punto de no firmar ni un solo disparo entre los tres palos en los 90 minutos, un dato que resume a la perfección el apagón ofensivo.

Las oportunidades falladas (algunas sin siquiera encontrar portería) acabaron pasando factura. El Girona, sin brillar, supo golpear y proteger su ventaja ante un Osasuna que volvió a quedarse a medio camino, incapaz de sostener el nivel de la primera mitad ni de reaccionar cuando el marcador se puso cuesta arriba.

Con este resultado, Osasuna sigue siendo el peor visitante de los 20 equipos que componen la Primera División. Apenas dos puntos sumados en diez jornadas lejos de casa, los logrados ante Oviedo y Mallorca, es un bagaje muy pobre. Además, es el equipo que menos goles ha marcado a domicilio (3) y uno de los que más ha encajado (13), cifras que explican por sí solas el problema.

Con todo este escenario, Alessio Lisci deberá seguir trabajando para romper una dinámica que se resiste y que empieza a desesperar a una afición cansada de no sumar fuera. Y el calendario no da tregua: Rayo Vallecano el 24 de enero y, ya en febrero, Celta de Vigo y Elche.

Antes, toca cambiar el chip y centrarse en la Copa del Rey, con una nueva salida a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad con el objetivo de alcanzar los cuartos de final. EFE

le.mm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alvise Pérez congrega a más de 600 personas en Almería contra el olvido institucional

Infobae

Almgren y McColgan destacan tras sus récords europeos el trazado, el clima y el público

Infobae

Said Mechaal, nuevo récord de España de 10K: "El circuito de Valencia es para volar"

Infobae

El argentino Benavides repite triunfo en el Dakar y se acerca al liderato de Sanders

Infobae

Saúl Ñíguez, campeón brasileño con Flamengo, operado en el talón izquierdo en Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a dos policías locales

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España