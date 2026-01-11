Espana agencias

Una española que juró lealtad al Dáesh se enfrenta a casi seis años de cárcel

Madrid, 11 ene (EFE).- Una española convertida al Islam, que juró lealtad al Dáesh y que fue detenida cuando planificaba viajar a Túnez para encontrarse con un hombre con el que mantenía una relación sentimental y con el que pretendía "morir juntos y ser martirizados", se enfrenta este martes en un juicio en la Audiencia Nacional a una petición del fiscal de casi 6 años de cárcel.

La acusada, Marta R.M.C., con residencia permanente en Noruega desde 2007, se encontraba afincada en Oslo cuando se convirtió al Islam, relata la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, en las que pide para ella 5 años y 9 meses de cárcel por un delito de adoctrinamiento, o una pena alternativa de 3 años de prisión por adoctrinamiento, o bien 2 años y 3 meses por enaltecimiento del terrorismo.

Tras verse inmersa en un proceso de radicalización, se adhirió "a los postulados más extremos que justifican el uso de la violencia como defensa de su religión" y acabó haciendo el juramento de lealtad (el Bayah) hasta en dos ocasiones al líder de Dáesh, "ritual que realizan habitualmente los autores de atentados terroristas antes de llevar a cabo acciones directas", destaca el escrito.

Así, prosigue el fiscal, "actuando de forma consciente y voluntaria al servicio del aparato de propaganda del Dáesh en el entorno virtual, al menos desde el mes de noviembre de 2022" administró múltiples perfiles en diferentes redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, en los que ocultaba su identidad bajo diferentes alias.

De esta forma accedió "de forma habitual y con gran intensidad" al material de propaganda editado por las productoras oficiales del Dáesh, que compartió con terceros en foros en los que manifiesta su adhesión ideológica a los postulados de la organización terrorista yihadista.

En una de sus cuentas en TikTok llegó a tener 1.442 seguidores y se detectaron hasta 22.500 me gusta en algunas de sus publicaciones, "hecho del que se infiere la capacidad de influencia", subraya el fiscal.

En agosto de 2023, apunta, compartió un vídeo en el que se ve un mapa de la península Ibérica con España y Portugal nombrados en el mismo, de fondo se escuchan disparos a la vez que se escucha una Nasheed yihadista y se superpone a la imagen un letrero de Al-Andalus.

A finales de ese mismo mes, la acusada planificó viajar a Túnez el 5 de septiembre para encontrarse con quien al parecer mantenía una relación sentimental, un individuo que ya había sido detenido en Túnez en 2016 por delito de terrorismo, debido a su intención de desplazarse a Siria como combatiente del Dáesh.

La acusada había manifestado su complacencia al deseo de esta persona de “morir juntos y ser martirizados por el amor de Dios”, expone el escrito

Finalmente fue interceptada el 27 de agosto de 2023 en el aeropuerto de Asturias, en la escala que por breves días pretendía realizar en territorio español.

Fue entonces puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y quedó en libertad provisional con medidas cautelares.

Contraviniendo esas medidas, fue detectada en noviembre en Noruega y, pese a los reiterados requerimientos judiciales, permaneció allí, por lo que se tuvo que pedir su entrega.

En enero de 2024 ingresó en prisión preventiva hasta hace casi un año, que se la volvió a poner en libertad provisional. Por este motivo el Ministerio Público le reclama también una multa de 3.240 euros por un delito de quebrantamiento de medida cautelar.EFE

