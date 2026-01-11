Espana agencias

Un grupo de 33 peruanos es evacuado a La Paz tras bloqueo de carreteras en Uyuni

Guardar

Lima, 10 ene (EFECOM).- El Consulado General de Perú en La Paz trasladó a 33 peruanos a la capital de Bolivia después de que quedaran varados en Uyuni, en el sur del país, debido a los bloqueos de carreteras que mantienen sindicatos que exigen la abrogación del decreto 5503 este sábado, que puso fin a la subvención a los combustibles.

La Cancillería peruana informó a través de un comunicado que ante "la imposibilidad de desplazamiento seguro" de ciudadanos peruanos en Bolivia, desde este viernes coordinaron a sus misiones diplomáticas y consulares para realizar "sus mayores esfuerzos" a fin de brindar apoyo y asistencia a los connacionales.

"Hasta el momento, se ha logrado trasladar, de manera segura, a 33 peruanos a La Paz. Veintidós de ellos están recibiendo alojamiento y alimentación como parte de las acciones de asistencia consular. Por el momento, están imposibilitados de continuar su tránsito hacia el Perú", indicó la Cancillería.

Expuso que debido "al férreo bloqueo de las carreteras", otros 29 peruanos han quedado varados en distintas regiones de Bolivia, pero están recibiendo alimentación, hospedaje y medicinas en los lugares que se encuentran.

"Los funcionarios diplomáticos de la Embajada de Perú en Bolivia, del Consulado General en La Paz y los agregados militares y policiales peruanos acreditados en dicho país han instalado un centro de control, a fin de monitorear la situación de nuestros connacionales y evaluar las acciones que permitan su atención", agregó el Ejecutivo peruano.

El salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo, con más de 10.500 kilómetros cuadrados y uno de los atractivos turísticos más importantes que posee Bolivia, situado en la zona altiplánica del departamento de Potosí (suroeste).

El Gobierno de Bolivia dispuso este sábado el rescate de 135 turistas extranjeros afectados por las protestas sociales en la ciudad de Uyuni, a causa de los bloqueos de caminos por parte de sindicatos, que exigen al presidente boliviano, Rodrigo Paz, la anulación del mencionado decreto.

El Ministerio de Turismo y Cultura de Bolivia señaló que los vuelos de rescate corresponden a la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), que "extraerán" a 135 personas que estaban viajando por tierra.

La decisión de "extracción aérea de los visitantes extranjeros" se tomó debido al "agravamiento" de los bloqueos de caminos que realizan los sindicatos articulados por la Central Obrera Bolivia (COB).

La Policía Boliviana informó esta jornada que al menos 45 puntos de bloqueo se mantienen en los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), los que impiden el tránsito de vehículos, comercio y turistas entre el oriente y el occidente del país.

La COB y sus sectores afiliados sostienen desde hace 20 días varias protestas con el fin de que el Gobierno de Rodrigo Paz abrogue el decreto 5503 que puso fin a la subvención de los combustibles después de más de 20 años y al que dicen es "inconstitucional". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La bolsa española baja el 0,03 % con Wall Street y las plazas europeas al alza

Infobae

El CAC-40 termina la sesión con un récord tras ganar el 1,44 % al cierre

Infobae

La Generalitat de Cataluña pide prudencia por el viento, que deja rachas de hasta 135 km/h

Infobae

Las víctimas de abusos en la Iglesia recuerdan a los fallecidos en su reunión con Sánchez

Infobae

Kuki Zalazar prevé "un partido muy bonito en un estadio de Primera División"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España