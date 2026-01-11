Espana agencias

Tres esquiadores mueren por aludes en estaciones de los Alpes franceses

(Actualiza con un tercer muerto este domingo)

París, 11 ene (EFE).- Tres esquiadores murieron este domingo en los Alpes franceses a causa de aludes cuando se encontraban en el exterior de las pistas de las estaciones de Courchevel, La Plagne y Vallorcine, que se unen a los tres que perdieron la vida el sábado en parecidas circunstancias.

De acuerdo con las informaciones dadas por la estación, en La Plagne un hombre de nacionalidad británica de 50 años murió a primera hora de la tarde por una avalancha que movilizó a 52 rescatistas que cuando lo desenterraron de dos metros y medio metros de nieve no pudieron hacer nada para reanimarlo.

En Courchevel, el cuerpo de otro esquiador fue recuperado bajo un alud por la mañana, sin que la estación diera otros detalles del suceso.

En Vallorcine, fue un hombre de 32 años el que pereció al ser arrollado contra un árbol por una avalancha de nieve que no llegó a enterrarlo, precisó el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix.

También este domingo tres esquiadores fuera de pistas se vieron arrastrados por dos avalanchas en dos en Orelle y uno en Tignes. Dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados, mientras el tercero salió indemne.

El sábado tres más fallecieron cuando esquiaban fuera de pistas, dos en Val d'Isère y el tercero en Arêches Beaufort, donde una mujer que le acompañaba pudo ser rescatada con vida y hospitalizada en estado grave.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Saboya, donde se encuentran una parte importante de las estaciones de esquí francesas de los Alpes, había lanzado un mensaje de alerta poco después de mediodía en su cuenta de X, al señalar que los servicios de rescate habían intervenido en la primera parte del día en seis avalanchas.

"El manto de nieve es inestable y el riesgo de avalancha es grande en todos los macizos hoy y en los próximos días", subrayó la Prefectura, que aprovechó para recordar los riesgos de esquiar fuera de pistas en esas condiciones.

El riesgo de aludes era en buena parte de los macizos alpinos del norte de la cordillera en Francia de nivel 4 en una escala de 0 a 5. EFE

