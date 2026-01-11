Temas del día de EFE España del domingo 11 de enero de 2026 (13.30 horas)

PARTIDOS PP

A Coruña - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo que propondrá una reforma legal del suplicatorio para que no pueda traducirse en que los políticos lo usen para librarse de la justicia.

- El PP se rearma en A Coruña para un "asedio" largo y duro contra Sánchez.

(Enviado a las 13.22 horas, 392 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

UCRANIA GUERRA

Sánchez retrasa su ronda con grupos sobre Ucrania a la espera de cuadrar agenda con Feijóo.

Feijóo avanza que el PP rechazará enviar tropas a Ucrania si no hay datos ni explicaciones

(Enviado a las 11.56 horas, 360 palabras)

GOBIERNO EXTREMADURA

Abascal dice que entrarán en Extremadura con vicepresidencia y consejerías según los votos

(Enviado a las 11.17 horas, 228 palabras)

EUSKADI TRANSFERENCIAS

Euskadi advierte que si no se cierran las transferencias cambiará el escenario político

PARTIDOS PSOE

Jordi Sevilla lanza este lunes un manifiesto para "cambiar el rumbo" del PSOE

AGRICULTURA PROTESTAS

Los agricultores catalanes mantienen activos los cortes de carreteras en vías como la AP-7

Patronal de transportistas denuncia el "secuestro" de 40.000 camiones por las protestas

VIOLENCIA MACHISTA

Cádiz - Una mujer de 58 años ha sido asesinada esta madrugada en su casa de la localidad gaditana de Olvera, donde ha sido detenido su marido, de 60 años, como presunto autor, han informado fuentes de la Guardia Civil.

(Enviado a las 10.54 horas, 530 palabras)(Foto) (Vídeo).

SALARIO MÍNIMO

Madrid - La Ley de desindexación, clave para un acuerdo social de subida del salario mínimo en 2026.

(Enviado a las 09.20, 617 palabras)

CRÉDITOS CONSUMO

Madrid - Los préstamos rápidos y las tarjetas "revolving", claves para proteger a los consumidores

(Enviado a las 09.37h, 612 palabras)

ACEITE OLIVA

Madrid - La campaña del aceite de oliva va lenta y se prevén precios estables o ligeramente al alza

(Enviado a las 10.21 horas, 667 palabras)

TURISMO RURAL

Madrid - El turismo de nieve afronta la temporada con la ocupación al 80% y el foco en la comodidad.

(Enviado a las 10.36 horas, 582 palabras)

SERIES ESTRENO

Madrid - Netflix recupera 'Las siete esferas' de Agatha Christie como miniserie de época.

(Enviado a las 08.30 horas, 537 palabras) (Foto)

SEMANA SANTA

Zamora - La cofradía de Jesús Nazareno de Zamora, que sale en procesión la madrugada del Viernes Santo desde el año 1651, somete a votación el cambio de estatuto para que en ese desfile, uno de los más emblemáticos de la Semana Santa de Zamora, puedan participar mujeres, que hasta ahora lo tenían vetado.

(Texto) (Foto)

MOTOS PINGÜINOS

Valladolid - Los aficionados a las motos despiden la 43 edición de Pingüinos, la concentración invernal más grande de Europa que se ha celebrado este fin de semana en Valladolid durante cuatro días en los que miles de personas han disfrutado de un ambiente favorecido por el buen tiempo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - El tiempo mejora algo este domingo tras el paso de la borrasca Goretti, aunque las lluvias continuarán en el noroeste peninsular, con la cota de nieve a partir de los 1.000-1.200 metros, y las temperaturas máximas ascenderán de forma importante en el Cantábrico, alto Ebro y en montañas del norte.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

19:30h.- Soria.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- Soria Ya elige en primarias al candidato que representará al partido en las elecciones de Castilla y León. Sede de la formación. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

12:00h.- Tarragona.- PROTESTAS AGRICULTORES.- Tractorada de agricultores y ganaderos en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur, una de las protestas que mantienen cortadas varias carreteras catalanas. Plaza Imperial Tarraco. Plaza Imperial Tarraco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

11:30h.- Bilbao.- ETA PRESOS.- Los representantes de Sare Bego Atxa y Joseba Azkarraga hacen una valoración de la manifestación convocada por la organización de defensa de los derechos de los presos de ETA el sábado en Bilbao. Frente a Ayuntamiento (Texto).

SOCIEDAD

12:00h.- Zamora.- SEMANA SANTA.- La cofradía de Jesús Nazareno de Zamora, que sale en procesión la madrugada del Viernes Santo desde el año 1651, somete a votación el cambio de estatuto para que en ese desfile, uno de los más emblemáticos de la Semana Santa de Zamora puedan participar mujeres, que hasta ahora lo tenían vetado. Salón de actos del Colegio Amor de Dios, (Texto) (Foto)

CULTURA

19:00h.- Granada.- CULTURA MÚSICA.- El cantautor Paco Ibáñez presenta su gira ‘Érase una vez’ Palacio de Congresos

20:00h.- Cádiz.- CARNAVAL CÁDIZ.- El coro "Al lío" será el encargado de abrir este domingo el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), en el que este año participarán 180 formaciones y que se prolongará un mes, hasta el 13 de febrero, cuando se disputará la Gran Final que marcará el salto del carnaval a las calles. Gran Teatro Falla (Texto) (Foto)

EFE

ess/ie

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245