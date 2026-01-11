Espana agencias

Selton, desconvocado de la selección sub-19, a disposición de Valverde para León

Bilbao,11 ene (EFE).- El centrocampista Selton Sánchez, centrocampista del Athletic, ha sido desconvocado de la selección española sub-19 y, en principio, podrá seguir a disposición de Ernesto Valverde de cara al choque de Copa del Rey del martes, día 13, ante la Cultural Leonesa en el Reino de León (21.00 horas).

Además de con Selton, parece que Valverde también podrá contar con Yuri Berchiche, quien en estos últimos días se ha incorporado al grupo en los entrenamientos de Lezama parece que superada la lesión muscular que le ha tenido de baja en los últimos partidos.

El técnico también espera recuperar pronto a Aymeric Laporte, ausente en los últimos encuentros asimismo por una lesión muscular, y habrá que ver si también a Mikel Vesga, baja de última hora en la Supercopa por unas molestias en la zona lumbar que sufrió la víspera del partido ante el Barcelona.

A la espera de la disponibilidad o no de Vesga, la de Laporte para el martes en el choque de octavos de final de Copa en la capital leonesa se presume más que complicada.

Para ese partido tampoco tendrá disponibles el técnico rojiblanco a las bajas de larga duración. Las de los lesionados de gravedad Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y la de Yeray Álvarez, éste sancionado por la UEFA por la ingesta involuntaria de una sustancia prohibida.

Para paliar tanta ausencia Valverde se llevó a la Supercopa a Yeda (Arabia Saudía) a los 'cachorros' Iker Monreal, Mikel Santos y Eder García. Monreal es un habitual en las últimas citaciones ante la falta de centrales en la primera plantilla y Santos, portero, y Eder García, centrocampista, fueron titulares esté sábado en la victoria del filial rojiblanco en Ferrol en partido de Primera RFEF (0-1).

El entrenador del Athletic desvelará la convocaría para el Reino de León mañana, lunes, tras la última sesión preparatoria. Un entrenamiento vespertino (15.00) posterior a la rueda de prensa previa oficial que ofrecerá un rato antes también en Lezama (14.15). EFE

