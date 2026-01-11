Espana agencias

Said Mechaal, nuevo récord de España de 10K: "El circuito de Valencia es para volar"

Guardar

Valencia, 11 ene (EFE).- El atleta Said Mechaal aseguró este domingo tras establecer un nuevo récord de España de 10K al completar en 27:21 la '10K Valencia Ibercaja by Kiprun' que el circuito de la capital valenciana permite "volar".

"La verdad es que el circuito es espectacular, súper rápido, los primeros tres kilómetros son súper rápidos. Luego hay un 'repechoncito', pero el circuito es increíble, es para volar. Estoy muy contento", explicó en declaraciones facilitadas por la organización.

Mechaal rebajó en veinte segundos la mejor marca española de la historia, que eran hasta este domingo los 27:41 que logró en esta misma prueba Ilias Filfa en 2025.

"La verdad es que estoy muy contento. El trabajo de las últimas cuatro semanas, pero no solo de esas cuatro semanas, sino de los últimos dos, tres y cuatro años, ha salido. Estoy muy contento, sobre todo por la gente que ha creído en mí, por poder darles este pequeño regalo y que puedan disfrutar de este récord de España", concluyó. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Peñarroya: "Estoy agradecido por el recibimiento; hice lo que pude"

Infobae

3-3. Chukwuemeka y el Dortmund esquivan la derrota en el minuto 96

Infobae

Alvise Pérez congrega a más de 600 personas en Almería contra el olvido institucional

Infobae

Almgren y McColgan destacan tras sus récords europeos el trazado, el clima y el público

Infobae

El argentino Benavides repite triunfo en el Dakar y se acerca al liderato de Sanders

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a dos policías locales

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España