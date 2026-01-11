Said Mechaal, nuevo récord de España de 10K: "El circuito de Valencia es para volar"

Valencia, 11 ene (EFE).- El atleta Said Mechaal aseguró este domingo tras establecer un nuevo récord de España de 10K al completar en 27:21 la '10K Valencia Ibercaja by Kiprun' que el circuito de la capital valenciana permite "volar".

"La verdad es que el circuito es espectacular, súper rápido, los primeros tres kilómetros son súper rápidos. Luego hay un 'repechoncito', pero el circuito es increíble, es para volar. Estoy muy contento", explicó en declaraciones facilitadas por la organización.

Mechaal rebajó en veinte segundos la mejor marca española de la historia, que eran hasta este domingo los 27:41 que logró en esta misma prueba Ilias Filfa en 2025.

"La verdad es que estoy muy contento. El trabajo de las últimas cuatro semanas, pero no solo de esas cuatro semanas, sino de los últimos dos, tres y cuatro años, ha salido. Estoy muy contento, sobre todo por la gente que ha creído en mí, por poder darles este pequeño regalo y que puedan disfrutar de este récord de España", concluyó. EFE

