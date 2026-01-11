Espana agencias

Rams se deshace de Panthers y avanza a la ronda divisional

Guardar

Redacción Deportes, 10 ene (EFE).- Matthew Stafford impulsó este sábado con tres pases de anotación el triunfo de los Angeles Rams por 31-34 sobre los Carolina Panthers y su clasificación para la ronda divisional de la Conferencia Nacional en los 'playoffs' de la NFL.

Además de los tres envíos de 'touchdown', Stafford pasó para 304 yardas, sufrió una intercepción y una captura.

Por Panthers, Bryce Young sumó 264 yardas y una anotación. Fue interceptado en una ocasión y capturado dos veces.

Los Rams dominaron el primer cuarto. Tomaron ventaja de 0-7 en su primera serie vía un envío a las diagonales para Puka Nacua.

La defensiva visitante también contribuyó con una intercepción de Cobie Durant en la parte final del periodo, acierto que el ataque de Los Angeles capitalizó con el segundo 'touchdown' de Puka Nacua en una jugada de atracción que volvió a vulnerar la defensiva de Carolina para alejarse 0-14 en el inicio del segundo cuarto.

Los Panthers al fin establecieron su ofensiva que sumó 7-14, luego de recorrer 65 yardas en siete jugadas hasta el acarreo a la zona pintada Chuba Hubbard; el equipo del entrenador Sean McVay respondió vía un gol de campo de 46 yardas que conectó Harrison Mevis que puso distancia 7-17.

Con 40 segundos en el reloj, Bryce Young acercó al local en una rápida ofensiva que culminó con una carrera a la zona pintada.

Panthers mantuvo el impulso la segunda mitad.

La defensiva detuvo a Rams y en su turno, el ataque de Carolina empató gracias a un gol de campo de 46 yardas de Ryan Fitzgerald. Los Angeles contestaron por la misma vía para retomar el mando 17-20.

La defensiva de Carolina volvió a ser determinante; Mike Jackson interceptó a Stafford en el cierre del cuarto, acción que el ataque aprovechó para dar la vuelta al marcador 24-20 con otro acarreo de anotación de Chuba Hubbard en el inicio del último periodo.

Una recepción de Kyren Williams regresó la ventaja 27-24 a Rams a nueve minutos del final del juego.

Carolina contestó con sus equipos especiales que bloquearon una patada de despeje y dejaron a la ofensiva dentro de terreno rival, posición que el ataque liderado por Bryce Young convirtió en anotación con envío Jalen Coker para dar la vuelta 31-27.

Con dos minutos por jugar, los Rams reaccionaron con envío de touchdowns hacia Colby Parkinson que les dio la ventaja definitiva por 31-34.

Más tarde Chicago Bears, campeón del Norte de la Conferencia Nacional, recibirá a Green Bay Packers en uno de los clásicos más añejos en la historia de la NFL. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El CAC-40 cierra con un récord por encima de los 8.360 puntos tras subir el 1,44 %

Infobae

Antonio Tejado niega su participación en el asalto al chalé de su tía María del Monte y pide su absolución

La defensa asegura que no existe vinculación de Antonio Tejado con el violento ataque sufrido por la artista María del Monte, denuncia vulneración de derechos básicos e insiste en la ausencia de pruebas que lo involucren en los hechos investigados

Antonio Tejado niega su participación

Más de 25 años de negociaciones para crear la zona de libre comercio más grande del mundo

Infobae

A juicio en Vigo dos acusados de sendas agresiones sexuales a menores de edad

La Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará este martes y miércoles vistas orales contra dos hombres señalados por delitos contra niñas, uno de ellos familiar directo de la víctima, a quienes la Fiscalía solicita penas que incluyen prisión, inhabilitación y compensaciones económicas

Infobae

ACS completa la creación de una plataforma global de centros de datos junto a GIP

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España