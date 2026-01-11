Espana agencias

Ramaphosa viajará a los EAU para participar en la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi

Guardar

Johannesburgo, 11 ene (EFECOM).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, realizará una visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) entre el 12 y 13 de enero, por invitación del jefe de Estado emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, para participar en la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW, en inglés), informó este domingo la Presidencia.

“El presidente participará en el segmento de Jefes de Estado y de Gobierno, así como en otras sesiones de alto nivel de la cumbre. Durante su visita, el presidente también se reunirá con importantes figuras de la industria y líderes empresariales para promover la inversión y fortalecer la colaboración”, indicó un comunicado del Ejecutivo sudafricano.

El foro, que se celebra anualmente en la capital de los Emiratos, fue inaugurado este domingo y se desarrollará hasta el 15 de enero bajo el lema “Nexo del futuro: todos los sistemas en marcha”. Reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, líderes del sector privado y representantes de la sociedad civil con el objetivo de impulsar la cooperación multiactor y promover transformaciones sistémicas a gran escala en favor de la sostenibilidad global.

Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos mantienen relaciones bilaterales cordiales, caracterizadas por visitas de alto nivel y cooperación económica.

Los EAU son además uno de los principales inversores en la economía sudafricana, especialmente en sectores como transporte, logística y energías renovables.

Según datos oficiales, el comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 5.220 millones de dólares en 2024, mientras que las exportaciones sudafricanas a los Emiratos sumaron 2.680 millones de dólares, un aumento del 5,53 % respecto a 2023.

Las importaciones desde los EAU ascendieron a 2.960 millones de dólares, lo que supuso una caída del 25,8 % interanual, como resultado, Sudáfrica registró un déficit comercial de 284 millones de dólares.

“Las sólidas relaciones comerciales subrayan la importancia de los EAU como socio económico estratégico para Sudáfrica en Oriente Medio y destacan las oportunidades actuales para profundizar la cooperación comercial y de inversión entre ambos países”, agregó el documento.

Ramaphosa estará acompañado por el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola; la ministra en la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni; el ministro de Comercio, Industria y Competencia, Parks Tau; y la ministra de Justicia y Desarrollo Constitucional, Mmamoloko Kubayi. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en Olvera (Cádiz)

Infobae

Svitolina se acerca al top diez de la WTA tras derrotar a Wang en la final de Auckland

Infobae

Rodrygo, 25 cumpleaños en su mejor versión... siendo duda para la final

Infobae

Los agricultores franceses mantienen bloqueos en autopistas y en el puerto de Le Havre

Infobae

Castellà (Junts) sobre el modelo de financiación: "Es peor que un mal acuerdo"

Castellà (Junts) sobre el modelo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España