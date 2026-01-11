Espana agencias

Quelton, el bikini exclusivo que nació en pandemia y ha conquistado las redes sociales

Mónica Collado

València, 11 ene (EFE).- Las gemelas sevillanas Reyes y Ángela Queralton han puesto en marcha la empresa de bikinis Quelton, que ofrece piezas exclusivas con material metalizado, cuyo gen se remonta a la máquina de coser de su madre durante la pandemia y que ha conquistado a su clientela en las redes sociales, donde se acercan a los 40.000 seguidores.

En una entrevista con EFE, Ángela y Reyes, cuya empresa está en la aceleradora valenciana Lanzadera, de Juan Roig, cuentan que su familia "siempre ha sido muy emprendedora" y ellas vienen "de una trayectoria familiar y empresarial de más de 130 años de historia", lo que ha sido un apoyo constante en su deseo de niñas de "ser empresarias".

"Siempre he dicho que las cenas de Navidad eran una junta de accionistas", bromea Ángela, que recuerda "todos los consejos de empresa" y de apoyo a sus decisiones de toda su familia y que mientras sus amigos iban a esquiar en vacaciones, ella iba la empresa familiar.

La oportunidad les llegó en la pandemia. Buscaban un bikini que les quedara bien y fuera bonito pero no lo encontraban, así que cogieron la máquina de coser de su madre "sin tener ni idea de patronajes, confección ni de diseño de moda".

"Estábamos aburridos en pandemia y todo el mundo se puso a hacer manualidades. Nosotras decidimos hacer bikinis porque nos encantaba el mundo de la moda e íbamos cara al verano", recuerda Reyes.

Cuenta que buscaban los patrones en YouTube e hicieron bikinis personalizados -compraban las telas en internet-, que publicaban en su cuenta de Instagram, y empezaron a tener clientela y a venderlos.

"Si hoy los miramos, no sé ni cómo nos compraron los primeros bikinis", rememora con una sonrisa.

En 2021 estaban en Madrid buscando un taller de confección y dieron con dos chicos que habían aprendido patronaje en el mundo de la moda de baño en Brasil. "Nos presentamos en su fábrica, les gustó la marca y nos apoyaron desde el principio. Así nació el patrón más icónico de Quelton", relata Reyes.

Ángela agrega que se dieron cuenta de que "el modelo de negocio de estar todo el rato personalizando no tenía sentido porque llevaba mucho tiempo"; si querían crecer y facturar mucho, necesitaban volumen.

Así nacieron sus primeras pequeñas colecciones, que enviaban en 24 o 48 horas y funcionaban bien en su web. "Con mucho marketing, mucho contenido y muchas ganas" dieron un impulso a su firma Quelton mientras trabajaban en la empresa familiar.

"De pronto algo hizo 'clic' en nuestra cabeza: teníamos que hacerle caso a este proyecto, que tenía mucha atracción pero que siempre dejábamos a medias porque estaba la empresa familiar. A partir de julio de este año la dejamos, pasamos ese drama familiar y nos dedicamos cien por cien a Quelton", cuentan.

Lo que tiene de especial este "patrón icónico" es que usan sobre todo telas metalizadas y combinan colores con un toque de elegancia.

Según explica, Quelton es una marca de bikinis con "patrones que realmente sientan bien" que quiere conseguir un 'outfit' icónico y que tiene "un sello de identidad de marca: la que se lo pone sabe que lleva uno de nuestros bikinis y lo usa un poco como postureo".

Apuestan por la exclusividad, por lo que sacan cada colección -han sacado media decena- sin reponerla. "Si consigues el bikini que te gusta, perfecto; si no, o te compras otro o te tienes que esperar a la colección del año siguiente", advierte.

Cada colección tiene una docena de modelos y sacan unas 200 unidades de cada modelo. Ahora ya superan los 20.000 seguidores en Instagram y se acercan a esa cifra en TikTok.

La venta de Quelton se centra en España y Portugal aunque han recibido algún pedido esporádico de Italia, Francia y Estados Unidos; su objetivo a corto plazo es consolidar este mercado.EFE

(foto)

