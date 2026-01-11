Espana agencias

Netflix recupera 'Las siete esferas' de Agatha Christie como miniserie de época

Madrid, 11 ene (EFE).- 'El misterio de las siete esferas' de Agatha Christie ha sido considerado uno de los títulos menores de la autora británica desde su publicación en 1929, pero Netflix ha dado una segunda oportunidad a esta novela de detectives con una miniserie de época y un atractivo reparto.

Esta oportunidad ha permitido que promesas del mundo de la actuación como McKenna-Bruce, Ed Bluemel o Corey Mylchreest, que ya han triunfado en series como 'The Bridgerton','My Lady Jane' o 'Sex Education', trabajen junto a leyendas británicas del tamaño de Helena Bonham Carter o Martin Freeman.

A partir del 15 de enero, 'Agatha Christie: Las siete esferas' llegará a la plataforma roja para resolver el mismo asesinato que la autora más celebrada del crimen escribió hace algo menos de un siglo, en una adaptación escrita por Chris Chibnall ('Doctor Who') y dirigida por Chris Sweeney ('Back to Life').

"Se siente como algo emocionante y nuevo. Creo que es un poco diferente al resto de historias de Agatha Christie y está pensada para un público más moderno, definitivamente", adelanta a EFE el británico Ed Bluemel.

La historia comienza con la muerte de un joven en la Inglaterra del charlestón y continúa con la investigación de su prometida, Bundle Brent (Mia McKenna-Bruce), quien deberá desentrañar los secretos que relacionan este crimen con una conspiración vinculada a siete misteriosas esferas.

Casi trescientas páginas de misterio se han condensado en tres capítulos que, a partir de una estética refinada y moderna, revivirán la esencia de Christie y la perspicacia de una de sus heroínas más firmes, 'una mujer muy fuerte que no solemos ver muy a menudo en el cine', matiza sobre su personaje la actriz McKenna-Bruce.

Mientras, Bonham Carter interpreta un role que ni siquiera tenía peso en la novela original, pero para el ojo de Netflix ha sido esencial en el desarrollo de la nueva trama. Su hija en la ficción, McKenna-Bruce, también elogia la incorporación de esta 'icónica' intérprete, de la que ha aprendido mucho en el rodaje.

'Helena me enseñó a cuidar de mí misma. No se toma en serio el mundo y es la primera persona que se ríe de sí misma, algo que me encanta. Pero también, antes de empezar a grabar, ella fue a la mansión donde vivimos en la película porque quería asegurarse de que me sentía como en casa', afirma McKenna-Bruce.

Otras de las novedades que aporta la adaptación se oculta en su primerísima escena. La miniserie grabada en las ciudades inglesas de Bristol y Bath comienza inesperadamente en la plaza de toros de Ronda (Segovia), cuya circunferencia encaja a la perfección en una trama obsesionada con los giros de guión y las formas esféricas, que combina el humor con otros temas serios propios del thriller.

"Cualquier historia de misterio de Agatha Christie puede resultar divertida y ligera, pero siempre teníamos que recordar que la trama trata sobre personajes que están siendo asesinados. Teníamos que caminar por esa cuerda floja en la que los personajes pueden ser tontos en una historia mucho más seria. Había que encontrar la forma de encarnar ambas partes", explica el joven galán de 'Sex Education', Ed Bluemel. EFE

