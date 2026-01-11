Espana agencias

La Audiencia juzga a López Madrid por contratar a Villarejo para hostigar a Elisa Pinto

Madrid, 11 ene (EFE).- La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes al excomisario José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid, por la presunta contratación del expolicía por parte del exconsejero de OHL para acosar y hostigar a la doctora Elisa Pinto, con quien mantenía un conflicto privado.

Casi doce años después de que estallara el caso del presunto acoso del empresario a la dermatóloga con una primera denuncia en 2014, la Audiencia celebra el primer juicio por el caso Pinto contra López Madrid, acusado de un delito de cohecho. La vista que se desarrollará en seis sesiones, del 12 al 15 así como el 19 y 20 del mismo mes,

E inmediatamente después, en febrero, el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid celebrará otro juicio por lesiones, coacciones y amenazas a la doctora Pinto para que retirara una denuncia por acoso. La Fiscalía pide 13 años y dos meses de prisión para López Madrid en el considerado como el caso principal en el conflicto con Pinto.

Pero primero será el turno de la Audiencia. En este procedimiento solo acusa la doctora, que pide para los acusados entre dos y seis años de prisión. La Fiscalía, en cambio, solicitó el archivo al considerar que no se había constatado que López Madrid diese dádiva alguna a Villarejo por este supuesto encargo y no quedaba "debidamente justificada" la perpetración de un delito de cohecho.

Según la Fiscalía, pese a que existe una anotación en la agenda de Villarejo de septiembre de 2013 con el textual "entrega 10 a cuenta" y una grabación en la que refleja la "intención" de pedir dinero a López Madrid, no consta que se haya efectuado pago alguno.

Entiende además que si hubo o no pago es objeto de la otra investigación por amenazas, lesiones y acoso, no de este caso.

La Audiencia Nacional llegó a comenzar el juicio, si bien lo suspendió a petición de la abogada de la doctora Pinto por encontrarse de baja médica debido a una enfermedad e inició el trámite de las cuestiones previas por escrito.

Fue entonces cuando López Madrid adujo que la doctora no estaba legitimada como acusación particular para dirigirse contra ellos por dicho delito, un argumento que acogió el tribunal pero que luego rechazó la Sala de Apelaciones, que envió el caso nuevamente a juicio.

Según su escrito de acusación, en septiembre de 2013, López Madrid, por intermediación del presidente de Societé Generale, Donato Sánchez, "contrató a Villarejo a sabiendas de que era comisario en activo" para que "le ayudase a finalizar un asunto personal" en relación con Elisa Pinto.

Éste aceptó el encargo y llevó a cabo seguimientos telefónicos y a partir de 2014 se dedicó a hostigar a Pinto para evitar que denunciase al empresario por acoso.

El escrito relata que el empresario fue al despacho de Pinto junto al abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo, "con intención de hostigarla"; la dijo que "le dejase en paz, que llevaba mucho tiempo con la policía, que parase, y que la policía iría a verla", que "tenía que poner de su parte para que retirara unas denuncias".

En el marco del conflicto entre López Madrid y Elisa Pinto, el primero también presentó una denuncia contra la doctora por acoso, si bien una jueza de Madrid lo archivó en noviembre del 2022. EFE

